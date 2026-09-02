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Триумф за Рутгер Ваутерс в последния етап от Обиколката на България

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Белгиецът беше най-бърз във финалния спринт по 111-километровото трасе със старт-финал в Троян.

Рутгер Ваутерс
Снимка: БТА
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Рутгер Ваутерс (Белгия) от отбора на Хемус Троян спечели последния пети етап в 73-ото издание на Обиколката на България по колоездене, а полякът Антони Мурий от Мазовче Серце триумфира в генералното класиране.

Ваутерс беше най-бърз във финалния спринт по 111-километровото трасе със старт-финал в Троян, като изпревари Стефан Ферхуф (Нидерландия) и Рикардо Биондани (Италия).

Рожденикът Мурий, който днес навършва 21 години, започна деня с жълтата фланелка като лидер в състезанието и финишира в основната група, с което запази първото си място в крайното подреждане.

От българите най-добре се представи Радостин Златев от ПСКК Васил Левски, който днес финишира с основната група днес и завърши шести в генералното класиране с изоставане от 26 секунди зад победителя.

Полякът Антони Мурий заслужи и бялата фланелка като най-добър млад състезател до 23 години. Лилавата фланелка за активност взе нидерландецът Яри Страверс, а фланелката за най-добре представил се катерач отиде при Симоне Лука.

Шампион в отборното класиране стана италианският Галина Екотек Лукини.

Министърът на спорта Енчо Керязов награди призьорите в генералното класиране, а етапните победители получиха призовете си от кмета на Троян Донка Михайлова.

#Колоездачна обиколка на България 2026 г

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