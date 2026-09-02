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ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Снимка: БТА
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Европейският съюз и НАТО излязаха с обща категорична позиция, която осъжда руския опит за атака с дрон на летището в Лайпциг. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте разговаряха днес в Брюксел и изразиха солидарност с Германия.

Според тях Европа се намира в нова ера на ескалация на руските хибридни атаки. ЕС и НАТО са категорични, че увеличаването на зловредните действия на Русия в европейски държави няма да намали подкрепата за Украйна, напротив - финансовата и военна помощ ще продължат. ЕС готви и най-мащабните досега санкции срещу Москва. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър обяви днес, че Съедините щати са солидарни с Германия и с всички европейски съюзници на фона на усилията за причиняване на хаос на територията на Алианса. Вашингтон остава ангажиран с колективната отбрана на НАТО.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Лайпциг бележи нова ескалация на директно свързаните с Русия действия на европейска територия. Но това е и част от по-широк модел на все по-опасни инциденти - многократни нахлувания в нашето въздушно пространство, дронове, които парализират летищата ни, намеса в критичната ни инфраструктура. Европейците са изправени пред жестоката истина, че това е новата нормалност. Трябва да се активизираме. А това означава да сме готови да реагираме на руското безразсъдство по-бързо и по-добре.”

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украйна. Виждаме все повече дронове и ракети, които преминават през нашето въздушно пространство по източния ни фланг, създавайки повишен риск. Също така наблюдаваме увеличение на злонамерените действия, насочени директно към нашата територия. Независимо дали става дума за пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украйна или руската хибридна атака в Лайпциг. Да, ние сме напълно солидарни с Германия, целия Алианс и Европейския съюз.”

Снимки: БТА

#европейска територия #по-безразсъдна #Русия #НАТО #ЕС

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