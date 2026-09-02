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Валежи, гръмотевици, градушки и временно захлаждане

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През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня няма да се промени съществено, през нощта срещу петък слабо ще се повиши.

Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, в Западна и Централна България – от север-северозапад, а в Източна – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°, температурата на морската вода – 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по най-високите части до силен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

В петък ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°. В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

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