Трета поредна победа за България на световното по Сока 6

България победи Коста Рика с 2:1 в последния си мач от група D на световното първенство по Сока 6.

Успехът е трети пореден за нашите момчета, с което те преодоляха груповата фаза и се класираха към директните елиминации на турнира.



Костариканците поведоха с попадение на Кристофър Санчес, но България бързо отговори чрез Юлиан Спасов за 1:1. Малко по-късно дойде и пълният обрат, след като Александър Димов вкара за 2:1, донасяйки ценната победа за България.

Световното първенство по Сока 6 може да гледате в ефира на БНТ 3.