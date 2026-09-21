Петима аут от сметките на Англия за Лигата на нациите

Петима футболни национали, включително нападателят на Челси Коул Палмър, отпаднаха от състава на Англия за мачовете от Лигата на нациите през следващите три седмици.

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс, защитникът на Нюкасъл Тино Ливраменто и играчите на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд и Коби Мейно допълват списъка, след като са с контузии. Джеймс Гарнър от Евертън и Морган Гибс-Уайт от Нотингам Форест са привлечени в тима.

Англия ще се изправи срещу световния шампион Испания на 26 септември, преди да гостува на Чехия на 29 септември. Играчите на Томас Тухел ще гостуват на Хърватия на 3 октомври, преди да завършат международната пауза с домакински мач срещу Чехия на 6 октомври.

Гарнър и Гибс-Уайт ще се присъединят към останалата част от състава на „Сейнт Джордж Парк“ във вторник, съобщиха от Футболната асоциация на страната.