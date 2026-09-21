Селекционерът Юрген Клоп направи промени в състава на Германия за мачовете от Лигата на нациите

Селекционерът Юрген Клоп направи промени в състава на националния отбор на Германия, който започна подготовката за предстоящите мачове от Лигата на нациите.

Крилото на Барселона Карим Адейеми ще замени младия играч на Байерн Мюнхен Ленарт Карл в състава от 24-а футболисти за първите два мача срещу Нидерландия в четвъртък и срещу Гърция в неделя. След това Карл ще се присъедини към групата, която ще се изправи срещу Сърбия на 1 октомври и Гърция още веднъж на 4 октомври.

Причината за размяната е да се спести натоварването на определени играчи, според Германската футболна федерация (DFB).

Клоп наследи начело на тима Юлиан Нагелсман след отпадането на осминафиналите на световното първенство през лятото. Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул е избрал 44 футболисти, включително 16 нови и 16 от състава на Мондиала, и ги е разделил в две групи. Някои от тях обаче ще останат за всички мачове и няма да бъдат освободени след втория мач.