БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция...
Чете се за: 01:15 мин.
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София...
Чете се за: 01:45 мин.
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Селекционерът Юрген Клоп направи промени в състава на Германия за мачовете от Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази
Селекционерът Юрген Клоп направи промени в състава на Германия за мачовете от Лигата на нациите
Слушай новината

Селекционерът Юрген Клоп направи промени в състава на националния отбор на Германия, който започна подготовката за предстоящите мачове от Лигата на нациите.

Крилото на Барселона Карим Адейеми ще замени младия играч на Байерн Мюнхен Ленарт Карл в състава от 24-а футболисти за първите два мача срещу Нидерландия в четвъртък и срещу Гърция в неделя. След това Карл ще се присъедини към групата, която ще се изправи срещу Сърбия на 1 октомври и Гърция още веднъж на 4 октомври.

Причината за размяната е да се спести натоварването на определени играчи, според Германската футболна федерация (DFB).

Клоп наследи начело на тима Юлиан Нагелсман след отпадането на осминафиналите на световното първенство през лятото. Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул е избрал 44 футболисти, включително 16 нови и 16 от състава на Мондиала, и ги е разделил в две групи. Някои от тях обаче ще останат за всички мачове и няма да бъдат освободени след втория мач.

# Юрген Клоп

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
4
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани
5
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни...
Пореден опит за имотна измама във Варна: Наследници разбират, че лозята им имат нов собсвеник, просвоил ги по давност
6
Пореден опит за имотна измама във Варна: Наследници разбират, че...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
6
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд

Още от: Национални отбори

Петима аут от сметките на Англия за Лигата на нациите
Петима аут от сметките на Англия за Лигата на нациите
Луис де ла Фуенте остава начело на националния отбор на Испания до края на Евро 2032 Луис де ла Фуенте остава начело на националния отбор на Испания до края на Евро 2032
Чете се за: 02:00 мин.
Националният отбор на България U19 започна подготвителен лагер преди участието си в международен турнир в Сърбия Националният отбор на България U19 започна подготвителен лагер преди участието си в международен турнир в Сърбия
Чете се за: 01:30 мин.
Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации
Чете се за: 01:37 мин.
Роберто Манчини повика 34 футболисти в първия си състав след завръщането си начело на Италия Роберто Манчини повика 34 футболисти в първия си състав след завръщането си начело на Италия
Чете се за: 01:47 мин.
Зинедин Зидан обяви първия си състав като селекционер на Франция Зинедин Зидан обяви първия си състав като селекционер на Франция
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Мая Манолова: Проверките на бензиностанциите вече са в ход
Мая Манолова: Проверките на бензиностанциите вече са в ход
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР) Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Пред детска градина: Заловиха млада жена за притежание на няколко...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Частично бедствено положение и евакуация заради свлачището в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Отново нарушения на Седемте Рилски езера, кои са най-честите?
Чете се за: 09:30 мин.
У нас
БНТ отбелязва Деня на независимостта с празнична програма
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ