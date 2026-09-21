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Националният отбор на България U19 започна подготвителен лагер преди участието си в международен турнир в Сърбия

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Спорт
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За лагера са повикани 22-ма футболисти от общо 18 клуба. България ще изиграе три двубоя по време на турнира.

Националният отбор на България U19 започна подготвителен лагер преди участието си в международен турнир в Сърбия
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Националният отбор на България до 19 години започна подготвителен лагер преди участието си в международния турнир „Стеван Вилотич – Челе“ в Сърбия. За лагера са повикани 22-ма футболисти от общо 18 клуба. Петнадесет от състезателите се развиват в български отбори, а седем са част от чуждестранни клубове.

ЦСКА е с трима футболисти, по двама състезатели са повикани от Левски и Септември, а представители в състава имат още Лудогорец, Черно море, Марек, Черноморец Бургас, Рилски спортист, Вихрен, Ботев Пловдив и Ботев Враца.

Футболистите, които играят зад граница, пристигат от италианските Лече, Реджина и Каляри, испанския Реал Мурсия, хърватския Динамо Загреб, гръцкия ОФИ Крит и английския Уест Хем. Двама от футболистите в групата са пълни дебютанти с националната фланелка, а други двама не бяха викани при 19-годишните до момента.

България ще изиграе три двубоя по време на турнира. В първата си среща националите ще се изправят срещу домакина Сърбия на 24 септември от 16:00 часа в Суботица. На 26 септември, отново от 16:00 часа, предстои мач срещу Унгария в Сента. Последният двубой на България е срещу Румъния на 29 септември от 14:30 часа в Сента.

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