Душан Косич за протеста на феновете: Във всяко семейство има проблеми

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич коментира равенството 1:1 срещу ЦСКА в Първа лига.

„Изиграхме добър мач, момчетата бяха мотивирани, дефанзивно бяхме много близо до това, което искаме. Не позволихме много на ЦСКА, но в офанзивната част имаме проблеми и трудно вкарваме голове. Все пак подготвихме няколко възможности, но нямаме такава класа, че да ги вкараме и да спечелим. Може би в друг двубой, който сме го загубили, също беше така. Надявам се, че ще вземем това равенство като нещо, което да развием“, започна Косич.

„Генерално, вкарахме много енергия в този мач, беше част от нашия план. Имахме и няколко възможности в края, но какво да кажем? Може би този резултат е честен“, добави Косич.

Той взе отношение и за протеста на феновете. Организираните привърженици на Локомотив днес не присъстваха на трибуните, призоваха и другите да не бъдат на мача, а преди влизането на автобуса на ЦСКА, направиха 20-минутна блокада на входа на стадиона.

„Всяко семейство има проблеми. Моето желание е това да не става по време на мача. Надявам се да намерим решение, Локомотив е страхотен клуб. Трябва да се изслушваме един друг и да знаем как да се разбираме. Това е моето желание и ще видим. Надявам се всичко да е наред“, каза треньорът.

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