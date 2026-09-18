БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 01:57 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров повика 27 национали за Лигата на нациите, Асен Чандъров получи първа повиквателна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Запази

България започва с две поредни домакинства в Пловдив, Кирил Десподов и Петко Христов остават извън състава, а Йоан Стоянов се завръща след повече от две години

александър димитров повика национали лигата нациите асен чандъров получи първа повиквателна
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на България Александър Димитров определи група от 27 футболисти за първите четири двубоя на националния отбор в Лигата на нациите. Сред избраниците има един дебютант - атакуващият полузащитник на Ботев Пловдив Асен Чандъров, който за първи път получава повиквателна за представителния тим.

"Лъвовете“ започват лагера си на 20 септември, а шест дни по-късно ще дадат начало на участието си в турнира. Първите два мача са на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив – срещу Люксембург на 26 септември и срещу Естония на 29 септември.

След това селекцията на Александър Димитров ще гостува на Исландия в Рейкявик на 3 октомври, а три дни по-късно предстои вторият сблъсък с Люксембург, този път на "Стад дьо Люксембург“.

Голямата новина в състава е първата повиквателна за Асен Чандъров. Футболистът на Ботев Пловдив се представя силно в офанзивен план и попадна сред седемте полузащитници, на които Димитров ще разчита за предстоящите срещи.

В същото време България ще бъде без титулярния си капитан Кирил Десподов. Нападателят все още не е напълно възстановен след операция на пръста на десния крак и няма да бъде на разположение за септемврийско-октомврийския цикъл.

Извън групата остава и Петко Христов. Защитникът премина под наем от Специя в Левски, но трансферът му се забави и той все още няма официален мач със "синята“ фланелка, което е причина за отсъствието му от състава.

На линия обаче ще бъде Илия Груев. Футболист №1 на България за 2025 година и полузащитник на английския Лийдс ще се присъедини към лагера на националния отбор.

Завръщане в представителния тим прави и Йоан Стоянов от Апоел Беер Шева. Той не е играл за България от март 2024 година и отново получава възможност в състава на Александър Димитров.

Най-много футболисти селекционерът е повикал в офанзивната линия - девет. Вратарите са трима, защитниците осем, а полузащитниците седем.

Програмата на България започва на 26 септември от 19:00 часа срещу Люксембург на стадион "Христо Ботев“. На 29 септември от 21:45 часа там предстои домакинството на Естония. На 3 октомври от 19:00 часа българско време националите гостуват на Исландия на "Лаугардалсвьолур“, а на 6 октомври от 21:45 часа е гостуването на Люксембург.

Съставът на България за мачовете от Лигата на нациите
Вратари: Димитър Митов (Санкт Паули, Германия), Даниел Наумов (Ботев Пловдив), Алекс Божев (ЦСКА 1948).

Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела, Португалия), Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Стефан Велков (Сьондериске).

Полузащитници: Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Петко Панайотов (ЦСКА), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия), Илия Груев (Лийдс), Асен Чандъров (Ботев Пловдив).

Нападатели: Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елферсберг, Германия), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Здравко Димитров (Мардин), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кристиян Балов (Цървена звезда), Станислав Иванов (Арда), Борислав Цонев (ЦСКА 1948), Владимир Николов (Славия).

Свързани статии:

Александър Димитров: Да започнем с шест точки в Лигата на нациите би бил един оптимален вариант
Александър Димитров: Да започнем с шест точки в Лигата на нациите би бил един оптимален вариант
Селекционерът на националния ни отбор по футбол гостува в "Арена...
Чете се за: 05:22 мин.
#Национален отбор на България по футбол мъже #УЕФА Лига на нациите 2026/27

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
1
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
2
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
3
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
4
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
5
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
6
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Лига на нациите

Преди обявяването на състава на Франция за Лигата на нациите: Популярността на Зинедин Зидан е в пика си
Преди обявяването на състава на Франция за Лигата на нациите: Популярността на Зинедин Зидан е в пика си
Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон обяви група от 24 футболисти за мача с България в Лигата на нациите Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон обяви група от 24 футболисти за мача с България в Лигата на нациите
Чете се за: 03:45 мин.
Вратарят Тибо Куртоа няма да пази за Белгия в турнира Лига на нациите Вратарят Тибо Куртоа няма да пази за Белгия в турнира Лига на нациите
Чете се за: 01:55 мин.
ЦСКА 1948 показа зъби срещу Панатинайкос и мечтае за плейофите в Лигата на конференциите ЦСКА 1948 показа зъби срещу Панатинайкос и мечтае за плейофите в Лигата на конференциите
5894
Чете се за: 04:25 мин.
16 години стигат: Левски отново с място в основната фаза на европейска сцена 16 години стигат: Левски отново с място в основната фаза на европейска сцена
Чете се за: 01:17 мин.
България приема Люксембург в първия си мач от Лигата на нациите България приема Люксембург в първия си мач от Лигата на нациите
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не се притеснявам
Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10° Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Британските депутати се заемат с представянето на страната на...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ