Александър Димитров повика 27 национали за Лигата на нациите, Асен Чандъров получи първа повиквателна

Селекционерът на България Александър Димитров определи група от 27 футболисти за първите четири двубоя на националния отбор в Лигата на нациите. Сред избраниците има един дебютант - атакуващият полузащитник на Ботев Пловдив Асен Чандъров, който за първи път получава повиквателна за представителния тим.

"Лъвовете“ започват лагера си на 20 септември, а шест дни по-късно ще дадат начало на участието си в турнира. Първите два мача са на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив – срещу Люксембург на 26 септември и срещу Естония на 29 септември.

След това селекцията на Александър Димитров ще гостува на Исландия в Рейкявик на 3 октомври, а три дни по-късно предстои вторият сблъсък с Люксембург, този път на "Стад дьо Люксембург“.

Голямата новина в състава е първата повиквателна за Асен Чандъров. Футболистът на Ботев Пловдив се представя силно в офанзивен план и попадна сред седемте полузащитници, на които Димитров ще разчита за предстоящите срещи.

В същото време България ще бъде без титулярния си капитан Кирил Десподов. Нападателят все още не е напълно възстановен след операция на пръста на десния крак и няма да бъде на разположение за септемврийско-октомврийския цикъл.

Извън групата остава и Петко Христов. Защитникът премина под наем от Специя в Левски, но трансферът му се забави и той все още няма официален мач със "синята“ фланелка, което е причина за отсъствието му от състава.

На линия обаче ще бъде Илия Груев. Футболист №1 на България за 2025 година и полузащитник на английския Лийдс ще се присъедини към лагера на националния отбор.

Завръщане в представителния тим прави и Йоан Стоянов от Апоел Беер Шева. Той не е играл за България от март 2024 година и отново получава възможност в състава на Александър Димитров.

Най-много футболисти селекционерът е повикал в офанзивната линия - девет. Вратарите са трима, защитниците осем, а полузащитниците седем.

Програмата на България започва на 26 септември от 19:00 часа срещу Люксембург на стадион "Христо Ботев“. На 29 септември от 21:45 часа там предстои домакинството на Естония. На 3 октомври от 19:00 часа българско време националите гостуват на Исландия на "Лаугардалсвьолур“, а на 6 октомври от 21:45 часа е гостуването на Люксембург.

Съставът на България за мачовете от Лигата на нациите

Вратари: Димитър Митов (Санкт Паули, Германия), Даниел Наумов (Ботев Пловдив), Алекс Божев (ЦСКА 1948).

Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела, Португалия), Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Стефан Велков (Сьондериске).

Полузащитници: Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Петко Панайотов (ЦСКА), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия), Илия Груев (Лийдс), Асен Чандъров (Ботев Пловдив).

Нападатели: Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елферсберг, Германия), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Здравко Димитров (Мардин), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кристиян Балов (Цървена звезда), Станислав Иванов (Арда), Борислав Цонев (ЦСКА 1948), Владимир Николов (Славия).