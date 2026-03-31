България приема Люксембург в първия си мач от Лигата на нациите

Националният отбор на България ще започне участието си в новото издание на Лигата на нациите с домакинство срещу Люксембург на 26 септември.

Това стана ясно, след като тимът от Великото херцогство победи Малта с 3:0 в реванша от плейофа за оставане в дивизия „С“ и с общ резултат 5:0 запази мястото си в третото ниво на турнира.

В срещата Венсан Тил даде преднина на домакините през първата част, а Данел Синани се разписа след почивката, след като преди това пропусна дузпа. Крайното 3:0 оформи резервата Томас Морейра, а Малта доигра мача с човек по-малко след червен картон на Мбонг.

Така Люксембург се присъединява към група 4 на Лига "С“, където са още България, Исландия и Естония.

В същото време Латвия също запази мястото си в дивизията, след като победи Гибралтар с 1:0 и във втория плейофен двубой.