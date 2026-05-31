Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3

С обновен състав, но утвърдени традиции българският национален отбор по минифутбол се впуска в битка за място сред най-добрите на континента.

От 27 май до 4 юни Словакия приема 24-те претендента за европейската титла. "Лъвовете" са в група с Израел, Португалия и Чехия.

Българският състав започна участието си в турнира с равенство 1:1 срещу Израел в първия си мач от груповата фаза. "Лъвовете“ имаха превъзходство през по-голяма част от срещата и създадоха повече положения, но не успяха да ги реализират, а съперникът се възползва максимално от своите възможности. Въпреки натиска в края, българите не стигнаха до пълен обрат.

Във втория си двубой националите показаха съвсем различно лице и стигнаха до ценна победа с 3:1 над Португалия. След по-трудно първо полувреме, българите наложиха сериозен натиск след почивката и в заключителните минути осъществиха пълен обрат.

Тимът демонстрира характер и ефективност в решаващите моменти, за да се поздрави с първи успех в турнира и да направи важна крачка към елиминационната фаза.

България завърши груповата фаза с равенство с Чехия и отива на осминафиналите като втори в група В.

Турнирът се провежда от 27 май до 4 юни, като България е в група с Израел, Португалия и Чехия. Следващият двубой на националите е осминафиналният сблъсък с Франция. Срещата ни с "петлите" започва с 20:00, като ще се излъчва на живо по БНТ 3 и на нашия сайт!

Да изживеем емоциите заедно с преките излъчвания на мачовете на България на европейското първенство по минифутбол само по БНТ 3.