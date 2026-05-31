Ескалация на конфликта в Ливан: Франция поиска извърнедно заседание на Съвета за сигурност на ООН

Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в Ливан. Това стана след като Израел превзе статегически връх с емблематичен средновековен замък. Операцията на израелската армия представлява най-дълбокото й навлизане в Ливан от повече от 25 години.

Израел разшири сухопътната си офанзива в Ливан и предупреди всички на юг от река Захрани да се евакуират.

Това стана след като армията потвърди, че е превзела замъка Бофор, строен от кръстоносците през 12- ти век, на 100 километра от Бейрут и стратегическа точка на висок хребет над река Литани. Израелските военни ще останат в крепостта като част от зона за сигурност.

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам обвини Израел, че води политика на "изгорена земя".

Израелският премиер нарече превземането на замъка „драматична промяна“ в кампанията срещу Хизбула .

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Нашите героични бойци превзеха аванпоста Бофор. Те гордо издигнаха там знамето на Държавата Израел. Преди 44 години това място беше символ на героична битка на нашите бойци, но беше и символ на дълбоко разделение. Днес се завърнахме в Бофор по различен начин – обединени, решителни и по-силни от всякога."

През 70-те години на миналия век "Организацията за освобождение на Палестина" превзема древната крепост като изгодна позиция за ракетни атаки срещу северните израелски общности. На 6 юни 82-ра Израел започва военна операция и превзема замъка. Посещава го премиерът Менахим Бегин. Израел превръща цитаделата в силно укрепен фронтови пост и остава там до изтеглянето си от Южен Ливан през 2000 ната година.