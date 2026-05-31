Българите в Одеса отпразнуваха Петдесетница с тържества

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Навършват се и 195 години от създаването на едно от селата с етнически българи

С концерти и тържества в Бесарабският район на Украйна, българи посрещнаха един от най-големите християнски празници - Петдесетница или Троица.

В Бесарабския район влизат 16 села, 5 от които са населени предимно с етнически българи - Купоран (Ровное), Виноградовка, Яровое, Волное и Петростал. В общината живеят около 10-11 хиляди етнически българи, които съставляват около 60 % от населението.

На 31 май в село Ровное, по покана на Сава Чернев - председател на община Тарутино, Генералният консул на Република България в Одеса Светослав Иванов взе участие в отбелязване на християнския празник Троица или Петдесетница.

Бесарабское (Тарутино) е основано през 1814 г., като първите преселници са били немци и поляци, но след 1940 г. немците напускат тези села. Българите са преселници от Ямболско и се заселват през 1830 г. и през тази година се навършват 196 години от тяхното преселение.

Хората наричат Троица Зелено Възкресение - празникът е обединявал християнската вяра и предхристиянските традиции, завършвали пролетния цикъл и посрещали началото на лятото. По традиция Украсяват къщите с клони и зеленина, почитат предците си и молят природата за реколта.

Също днес в село Камчик, ще бъдат отбелязани 195 години от основаване на селото с двучасов концерт. Селището е основано от 46 български фамилии, които се преселват от района на Камчия.

Преди войната в него са живеели около 5000 етнически българи, а в момента са към 2500. В селото има музей на българските преселници, паметник на 46-те фамилии основали селото и действащо неделно училище.

Снимките и видеото са предоставени от генералното консулство на България в Одеса.

