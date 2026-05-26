БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли стъклото да замени пластмасата в опаковането на...
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:17 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

24 МАЙ – ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ

Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
28998
Чете се за: 02:22 мин.
Запази
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

На 24 май – Деня на българската просвета, култура и славянската писменост – плажът на комплекс „Слънчев ден“ край Варна се превърна в открита land art сцена, върху която беше създадена мащабна композиция с площ около 350 кв. м, изобразяваща глаголическата буква „СЛОВО“.

Автор на проекта е Вивия Ники - български артист, създател на най-мащабните land art произведения, реализирани в България през последните години. Това е седмата ѝ творба, посветена на българската азбука и славянската писменост.

Композицията представя буквата „СЛОВО“ чрез кръг и триъгълник - геометрични форми, които изграждат знака в монументален мащаб, най-силно разпознаваем от въздушна перспектива.

Мястото е избрано като естествена сцена, където морето, хоризонтът и светлината подчертават идеята за „СЛОВО“ като първичен код – начало, от което се раждат смисълът, животът и образът.

Творбата е създавана в рамките на един следобед при динамично променящи се атмосферни условия – дъжд, вятър и рязко сменяща се светлина. Вместо да прекъснат процеса, тези условия стават част от изграждането на изображението, което се формира в реално време.

Резултатът е land art обект, основан на процес, в който природната среда и художественото действие съществуват едновременно.

„СЛОВО“ е ключов символ в глаголицата, свързан с писмеността като носител на познание, духовност, творчество и първопричина.

В по-широк културен контекст понятието „слово“ има дълбоки философски и духовни корени, включително в началото на Евангелието от Йоан: „В началото бе Словото…“.

Погледната от въздуха, творбата разкрива пълния си мащаб – древен знак, разгърнат върху морския бряг като временна, но силна културна следа, посветена на 24 май.

Снимки и видео - Vivia Niki Land Art

#плажът на комплекс „Слънчев ден“ #глаголическо #слово #24 май #Варна

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево? След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Политическа буря в Испания: Бившият премиер Сапатеро е заподозрян в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ