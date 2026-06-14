Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на руския си колега Владимир Путин, че посредниците Джаред Къшнър и Стив Уиткоф скоро ще посетят Москва. Това съобщи съветникът на Путин Юрий Ушаков след телефонен разговор между двамата лидери. Тръмп е заявил още, че мирът в Украйна ще отвори перспективи за отношенията между САЩ и Русия. Стопанинът на Белия дом е уверил, че мирът с Иран е близо.

Путин е потвърдил, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Той отново е посочил Москва за място на евентуална среща.