Българин във Франция: Евакуацията край Бордо е най-голямата в мирно време в страната

Франция продължава да се бори с мащабни горски пожари, определяни като едно от най-тежките природни бедствия в страната през последните години. Хиляди хора са евакуирани, а в борбата със стихията участват пожарникари, военни, полицаи и земеделски производители. За обстановката на място и последствията за земеделието разказа в "Денят започва" земеделският трудов посредник Цветан Филипов, който живее в Западна Франция.

Цветан Филипов се включи на живо от град Туар, разположен на около 250 километра северно от Бордо. Макар и далеч от огнището на пожарите, последствията вече се усещат и там.

"Туар е едно градче, което е на около 250 км северно от Бордо, но е в същия район – Нова Аквитания, и се усеща. Въпреки че сме на 200–250 км, за мащабите на Франция това не е кой знае колко много. Димът се вижда с просто око, на моменти закрива слънцето, а миризмата на изгоряло и пушек също се усеща."

По думите му в неговия департамент има локални пожари, които са овладявани, но ситуацията около Бордо остава изключително тежка:

"В момента няма необходимост ние да се евакуираме. В нашия департамент Дьо Севр има пожари, но те са малки локални пожари и местните пожарникари се справят със ситуацията. Истината е, че в района на Бордо ситуацията е катастрофална. До момента се съобщава за 250 хиляди евакуирани, което е най-голямата евакуация в мирно време във Франция. Продължават евакуациите, тъй като пожарът е съвсем близо до предградията на Бордо. Там работят около 3000 пожарникари, около 1500 военни и още толкова полицаи. Освен това земеделските производители от съседните райони помагат изключително много с тежка техника и цистерни. Около 1500 земеделски машини също участват в борбата със стихията, но за съжаление към този момент нещата не изглеждат оптимистично."

В последните дни във Франция се появиха и различни спекулации относно причините за пожарите. Според Филипов официалните власти подхождат изключително предпазливо към подобни твърдения:

"Най-вероятно човешка намеса е причината за тези пожари, но по-скоро коментарите са, че става дума за неправилно боравене с огън, за чиста небрежност или хвърлени фасове. Самите пожари са започнали в силно залесен район, който е и туристическа дестинация, където туристите правят барбекюта и подобни неща. Към момента хипотезата за умишлен палеж с икономически контекст не е на дневен ред във Франция."

Освен щетите от пожарите, страната е изправена и пред тежка година за земеделието. Според Филипов комбинацията от наводнения, продължителни горещини и суша вече нанася сериозни поражения върху реколтата:

"Като цяло 2026 година може да се опише за земеделието във Франция само с една дума – катастрофа. Неблагоприятните климатични условия започнаха още през зимата и ранната пролет с наводненията, които забавиха сеитбата на различни култури. След това преминахме към няколко последователни горещи вълни, започнали още през май, които с малки прекъсвания продължават и до момента. Земеделските производители са притиснати до стената. Производителите на ябълки, а Франция е един от най-големите производители на ябълки, вече съобщават за около 30% загуби. Производителите на зърнени култури, особено на царевица и слънчоглед, също са силно засегнати и се очакват изключително ниски добиви."

В отговор на кризата френските власти вече са предприели законодателни мерки в подкрепа на земеделския сектор. По думите на Филипов климатичните промени вече поставят френското земеделие пред изпитания, каквито страната не е познавала досега, а властите ще трябва да търсят както спешни, така и дългосрочни решения за справяне с последствията от природните бедствия.

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