Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите във Франция и Испания.

Още 55 хиляди души бяха изведени от шест града, южно от Бордо и така евакуираните само във Франция и вече са повече от 220 хиляди души. От началото на бедствието загинаха двама огнеборци, а други 75 бяха ранени.

В Испания - нов огнен фронт се активира край Валенсия тази нощ, където вчера при по-малък пожар загина един човек. Властите наредиха евакуацията на 15 хиляди души от района на крайбрежния град.

Общо 330 хиляди души бяха принудени да напуснат домовете си заради огнената стихия в двете държави.

Огънят се приближи на 15 километра от покрайнините на Бордо и на 30 от центъра на южния френски град.

Тома Казнав, кмет на Бордо: "Въпреки информацията, разпространявана най-вече в чужди медии, не се извършва евакуация от Бордо."

Изложбена зала в града стана временен подслон за стотици бягащи от огъня. Неизвестността колко време ще останат там е най-голямата им грижа.

Жан-Клод, евакуиран: "Очаквахме да останем 24 часа, но часовете вече са 48, а може би ще станат и повече." Лоранс Клане, доброволец: "Вчера цареше тъга. Хората са объркани, притеснени. Ролята ни като доброволци е да им дадем малко утеха и топлина в зала, която сама по себе си може да бъде доста плашеща".

Пожарникарите са изтощени.

Арно де Гранж, пожарникар: "Трудно е да се овладее пожарът. Пламъците са на 500 метра от нас и се издигат на още толкова височина. При прогнози за вятър със скърост 80 км/ч не мисля, че ще успеем да го потушим."

В Испания - селекционерът на националния отбор по футбол Луис де ла Фуенте посети евакуационен център край Мадрид.

Луис де ла Фуенте, селекционер на националния отбор по футбол на Испания: "Целта ми е да донеса малко щастие и радост на хората, които преживяват толкова трудни моменти, дори и за няколко часа. Наш дълг е да помагаме, колкото можем."

Испанската кралска двойка също демонстрира подкрепата си към семействата, останали без дом, и благодари на доброволците.

Премиерът Педро Санчес отново предложи национален пакт за борба с последиците от климатичните промени.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Предстоят ни трудни часове. Мащабът на бедствието, което страната ни преживява за пореден път, е труден за приемане."

Високите температури и ниската влажност допълнително усложниха обстановката. Властите във Валенсия предупредиха, че пожарите са извън възможностите им да ги потушат.