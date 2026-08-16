Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде справедлива, а не пасивна

Кабинетът "Радев" представи дни управленската си програма в навечерието на първите 100 дни от управленския си мандат. Премиерът Румен Радев гарантира, че данъци и осигуровки няма да се променят, а социални плащания няма да се отнемат. Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата обаче предизвика спорове, които продължават и в момента. Според министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която гостува в студиото на "Денят започва в неделя" един от начините за противодействие на агресията сред децата е създаването на среда, в която те да бъдат ангажирани със спорт, творчество и други занимания, които развиват въображението им и изграждат морален компас.

"Без съмнение. Това е най-доброто лекарство, бих казала, за това да изграждаме морален компас у нашите деца за това какво е добро, какво е лошо, какво е истина, какво е реалност, какво е виртуална реалност. Така че всякакъв тип спортни дейности, дейности, свързани с творчество, дейности, свързани с това да развиваме фантазията на нашите деца в посока направване на добро, е лекарството, както казах, което ни трябва в тази тежка ситуация, на която сме свидетели", заяви Ефремова.

Също така и Министерството на младежта и спорта може да се включи с националните си програми. Те най-често са финансирани от държавния бюджет, така че да подкрепяме и младежки центрове, и повече работа със спортните клубове, развитие на тези спортни клубове, за да можем да осигурим една добра и безопасна среда за нашите деца, посочи министърът.

Ефремова коментира и двата тежки случая от последните седмици – този в Пловдив, при който деца са задържани за тежък инцидент, както и случая с детето, пострадало от своя родител. Според нея двата случая са различни, но и при двата трябва да се търси начин институциите да реагират по-ефективно:

"На първо време, от все пак първоначалната информация, с която разполагам, става ясно, че все пак имаме проблем с разговора между институциите на първо място, т.е. имаме една недобра комуникация, която със сигурност ще направя всичко възможно да бъде подобрена оттук насетне", каза тя.

Министърът уточни, че при случая в Пловдив става дума за престъпна дейност, която според наличната ѝ информация е била планирана и е свързана с влияние върху децата за продължителен период.

"Тук става въпрос за престъпна дейност, която става въпрос за случая в Пловдив, която, доколкото имам информация и от службите на МВР, става въпрос за една доста планирана дейност, която е работила със съзнанието на нашите деца дълго време назад, така че там социалните служби по-трудно биха могли да влязат в действие изначално. Разбира се, биха могли да бъдат по-добре информирани. Оказва се, че в крайна сметка никой до момента от семейната среда, от съседската среда, от образователната или от социалната не е забелязал особени проблеми в поведението, което би трябвало да може да бъде хванато навреме, защото има инструменти, с които разполага съвременното общество и биха могли да бъдат използвани, така че да не се допусне такъв тип взаимодействие и в крайна сметка влияние върху детската психика", обясни Ефремова.

При другия случай, по думите ѝ, ситуацията е различна, тъй като става въпрос за дете, станало жертва на жестокост от страна на възрастен:

"Докато в другия случай става въпрос за едно невинно дете, което става жертва на абсолютно недопустима жестокост от страна на възрастен, там вече социалните са можели да направят доста повече неща. Мерки, които да поставят под закрила не само това дете, но и цялото семейство, той има братя и сестри, навреме, така че да не се достигне до този наистина изключително тежък финал на действие от страна на възрастен спрямо едно от тези деца. Това е недопустимо за системата ни", каза министърът.

Ефремова обяви, че ще търси отговори както от социалните служби, така и от самите деца:

"В тази връзка още следващата седмица първо ще отида в Пловдив, за да разговарям с децата от Съвета на децата, които са към Държавната агенция за закрила на детето. Искам да чуя и тяхното мнение, какво можем да направим по-добре за подрастващите и за това да подкрепим тяхната по-добра среда. Също така свиквам и ще разговарям с местните социални служби и отделно с Държавната агенция за закрила на детето. С Агенцията за социално подпомагане възнамеряваме да изградим един специфичен нов план за действие, така че да укрепим закрилата на детето", заяви тя.

В навечерието на първите 100 дни от мандата си министърът направи и равносметка за работата в социалната и трудовата сфера. По думите ѝ основната цел е промяна във философията на системата – от пасивна към активна:

"При всички случаи социалната система на първо място трябва да бъде справедлива и това е всъщност мотото, под което разработихме с моя екип частта "Пазар на труда и социална политика". Това е най-важната задача – да осигурим справедливост тогава, когато работим за хората и когато осигуряваме в крайна сметка помощ, съдействие и подкрепа за най-уязвимите групи. Много ми се иска и това сме го заложили в програмата, да обърнем философията на цялата ни система и вече от пасивна система тя да стане активна, да може да даде знания, умения на всички хора, без значение техният социален статус, тяхното образование, техните възможности, дори и физически възможности, така че да могат да бъдат активни участници в обществения живот, да помагат на себе си, да имат възможност да се трудят, да бъде изграждана тяхната личност, дори когато са деца, родени с увреждане, което е вродено, да могат да бъдат възпитавани и обучавани, така че да бъдат полезни на себе си и да се чувстват пълноценни", каза Ефремова.

Сред най-спорните теми е механизмът за определяне на минималната работна заплата. Министърът подчерта, че досегашният модел е бил прекалено автоматичен и не е отчитал всички фактори:

"Действащият до момента механизъм беше изключително автоматичен, фиксиран само върху един показател, който не отчита всички социално-икономически критерии, които трябва да бъдат отчетени, когато се формира нивото на минималната работна заплата за страната. Тъй като това е тема за доходите, тема за хляба на много голяма част от семействата и не е без значение как достигаме до определено ниво на техния доход, отчитайки покупателна способност и инфлация, така че в крайна сметка да осигурим точно това, за което говорим – достоен начин на живот, адекватен доход дори за най-ниско квалифицираните и най-ниско платените", заяви тя.

Според Ефремова вече има няколко изчистени въпроса, по които социалните партньори могат да стъпят в предстоящите разговори:

"Темата действително се разисква от много години. Има доста голяма разлика. Аз съм в тази тема и в тези разговори от много години с едно малко прекъсване през последните месеци до една година назад. Виждам разлика в момента в начина, по който социалните партньори сядат на масата на преговорите. В момента имаме няколко изчистени въпроса като начало от правна точка, от която да тръгнем, върху кои критерии да се разработва тази формула. И оттук насетне предстои, стана ясно в последните ни разговори, че по-скоро социалните партньори предпочитат да договарят, т.е. ние да имаме механизъм, който формира минималната работна заплата, а не автоматична формула. Защото и двата подхода са напълно възможни. И оттук насетне вярвам, че ще имаме един добър разговор и много, много бърз успех", посочи министърът.

Ефремова не се ангажира с конкретна прогноза за размера на минималната работна заплата от 1 януари 2027 г., но беше категорична, че няма да допусне тя да остане на сегашното ниво:

"Не е добра идея да спекулираме с цифри, преди да сме спрели на един относително обективен начин на нейното формиране. Това, което мога да кажа и това е задължителна моя задача, по която ще работя, че няма да допусна оставане на настоящото ниво за тази година като определяне. Оттам насетне колко напред може да отиде е въпрос на изчисления, които в крайна сметка да дадат една обективност. Обективност от гледна точка на икономически възможности и от гледна точка на социалната функция на минималния доход", каза министърът.

По отношение на политиката по доходите Ефремова свърза ръста на възнагражденията с производителността, икономическия растеж, инвестициите и квалификацията на работната сила:

"Политиката по доходите сама по себе си като динамика не може да бъде изключена от фактори, които са свързани с нашата производителност на първо място и с икономиката, с която разполагаме. Идеята е да градим една икономика с висока добавена стойност и тогава доходите съвсем естествено вървят нагоре. Ако ние не развиваме достатъчно инвестиции в страната, високи технологии, нашата политика по доходите няма да може да бъде висока. И в тази връзка, за да можем да движим напред политиката по доходите, най-важното е да работим в посока на това хората да имат по-висока квалификация", посочи тя.

Във връзка с въпроса за балансирането на пенсионната система и бюджета на НОИ, както и за евентуалното увеличение на осигурителните вноски Ефремова уточни, че предпочита да говори за осигурителната система, тъй като тя е връзката между работещите и хората в пенсионна възраст:

"Това е мостът между поколенията днес, поколенията, които работят в момента, и хората, които са в пенсионна възраст. Осигурителната система е много сложен организъм, изискващ ангажимент на обществото ни в момента, за да се чувстваме сигурни и да имаме доверие, че в бъдеще нашите доходи ще бъдат заместени достойно и ще можем да си осигурим един достоен живот. Тоест колкото по-добре се осигуряваме днес, толкова по-добре и в бъдеще ще имаме своята пенсионна осигуровка за страховка, както искате можем да го наричаме. Това е посоката, в която ние ще работим. На първо място – засилване на контрола. Контролът е свързан с борбата със сивата икономика, недекларираната заетост, но и изграждане на доверие на хората, че колкото по-добре се осигуряват днес, толкова по-добре още днес получават своите права."

По думите ѝ има и други инструменти, които могат да бъдат използвани, включително промени в максималния осигурителен доход:

"Вие видяхте, че има и още малко по-меки инструменти, като максималните осигурителни доходи да бъдат повишавани вместо самата осигуровка като процент. Това е по-лекият и плавен преход. Там също се изисква и аз ще настоявам работодателите и синдикатите да преговарят, за да можем заедно да стигаме до най-добрите балансирани решения. Също и в управленската програма сме заложили още един инструмент за повишаване на тежестта на всяка година стаж, осигурителен стаж, така че да можем да балансираме между натиска на самата фискална система да се налага да повишаваме осигурителните вноски."

Министърът коментира и увеличението на целевата помощ за отопление от 310 на 322 евро, която ще бъде изплатена на два транша:

"Това беше едно трудно решение, което трябваше да приемем във връзка с бюджетните възможности и опитите да снижим малко разходната част на бюджета. Затова я разделихме на две части", обясни тя.

Ефремова изрази надежда разделянето на плащането да остане само за тази година. Тя посочи, че се водят разговори със земеделското министерство за възможността хората да получат дървата си по-рано, а плащането да бъде отложено.

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