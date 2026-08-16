Божидар Саръбоюков: Сигурен съм, че ще съм най-добрия в света

Бронзовият медалист в скока на дължина от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам Божидар Саръбоюков е уверен, че в близкото бъдеще ще бъде най-добрия състезател в дисциплината в света.

Лекоатлетът постигна резултат от 8.26 метра в английския град, с което заслужи бронзовото отличие с последния си опит.

"Щастлив съм. Осъзнавам колко е трудно да се спечели такъв медал, защото европейското първенство е изключително трудно във всяка дисциплина. Това не бе най-доброто, което можех да покажа. През сезона скочих 8.48 и 8.49. Вятърът беше много гаден и всички се борихме с това предизвикателство. Бях убеден, че с последния опит мога да стана минимум трети. Тентоглу направи изключително силен резултат, но ме човърка, че не се преборих за второто място", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Скачачът призна, че е изпитал разочарование, въпреки спечеления медал.

"Ядосах се на себе си, защото често се случва на големите първенства да се застраховам, за да няма фаулове. Това ме кара да не реализирам най-доброто от себе си. Отново не успях да покажа възможностите ми където трябва. Сигурен съм, че ще дойде момента, в който да съм още по-опитен и постоянен на големите първенства. Тръгнах с големи очаквания. Винаги си поставям най-високите цели", добави българският национал.

Според него именно характерът му е бил ключов за последния успешен скок, донесъл му бронзовия медал.

"Подготовката трябваше да ме изведе до първото място. Характерът ми ме изведе до третото. Винаги съм много борбен и показвам най-доброто от себе си. Мотивиран съм и не се отказвам. След края изпитах смесени чувства. Преборих се мъжката и с последния опит показах, че нищо не е свършило. Щях да съм по-доволен на среброто, колкото и да казват, че второто и четвъртото място са най-гадни. Лаком съм за медали. Трудно си поставям висока оценка, което не знам дали е за хубаво или за лошо. Първото нещо, което правя е да си търся грешките", допълни състезателят в скока на дължина.

Многократният медалист цели да бъде №1 в света.

"Голямата ми цел е да съм най-добрия в света. Сигурен съм, че това ще стане. Може би няма да е тази година, но през олимпийската 2028 година. Вярвам, че ще се случи. Предстоят три Диамантени лиги. Тя е от ранга на световно първенство. След това предстои Ultimate, който го правят за първа година и също е като световно първенство, защото участват само най-добрите осем в сектора", завърши Саръбоюков.

Вижте цялото интервю във видеото.