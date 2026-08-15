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Александра Начева пред БНТ: Медалът ми върна увереността, която ми липсваше

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Спорт
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Бронзовата медалистка от европейското първенство се прибра в България след осемгодишно чакане за отличие от голям шампионат

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Александра Начева се прибра на родна земя с бронзовия медал от eвропейското първенство по лека атлетика и призна пред БНТ, че е изпитала смесица от вълнение и притеснение при посрещането си. Българката се качи на почетната стълбичка в тройния скок след постижение от 14.40 метра и сложи край на дълго чакане за нов голям успех.

"С много смесени емоции стъпвам тук. Благодаря на всички, които дойдоха да ме посрещнат, както и на моите близки и роднини. Има едновременно вълнение и лека тревога – едно плашещо чувство какво ме очаква отвън. Мисля, че осем години не съм се прибирала с медал от голям шампионат. Много ми липсваше“, сподели Начева.

Преди заминаването си за eвропейското българката умишлено е била предпазлива в прогнозите си. Сега тя разкри, че всъщност е усещала, че се намира в най-добрата форма в кариерата си.

"Гледах много внимателно да меря думите, които използвам. Не исках да казвам, че съм в уникална форма, най-добрата в живота ми, и след това да урочасам нещата. Но всъщност така беше и все още съм в най-добрата форма в живота ми. Резултатът, който постигнах, бих казала, че е на 80% от това, което мога да направя“, категорична бе тя.

Начева призна, че финалът много ѝ е напомнил за eвропейското първенство отпреди две години. Тогава развитието на състезанието е било сходно – фаул в първия опит, силен резултат във втория и проблеми в следващите скокове. Този път обаче разликата е била в усещането ѝ, че е способна на много повече.

"В петия опит направих страхотен скок, който за жалост беше с малък фаул. Този опит можеше да ми донесе златото. Беше риск, който този път не се получи, но следващия път съм сигурна. За мен беше важно да видя, че мога на състезание да направя голям опит. И аз го видях“, каза бронзовата медалистка.

След трудностите през последните години Начева вече смята, че е преодоляла и психологическата бариера, която е носила със себе си.

"Нямам никакъв страх, нямам никакви мисли, че може нещо подобно да се случи отново. Забравила съм го от състезателна гледна точка. Иначе никога няма да забравя през какво съм преминала и какво ми е коствало да се върна обратно тук.“

Българката коментира и липсата на постоянство в резултатите си през сезона. Именно това я е накарало преди финала да мисли, че за нея вариантите са два – или да остане назад, или да се намеси в битката за отличията.

"Формата ми е страхотна, но все едно нямам постоянство в опитите – или става 13.50, или 14.50. За мен това означаваше, че или ще бъда последна, или ще взема медал. За мое огромно щастие взех медала и съм много горда от себе си.“

Начева поздрави и останалите български атлети, като специално спомена Божидар Саръбоюков и Габриела Петрова. За нея рисковете и разочарованията са неизбежна част от големия спорт.

"Искам да поздравя и Божидар за представянето му. Знам, че той самият не е твърде доволен от себе си, но няма защо. Това е спорт. Както казах и на Габи – ние сме много близки двете. Тя рискува. Казах ѝ: „Сега ще съм аз, другия път ще си ти“. Няма място за разочарование.“

Емоциите след спечелването на бронза са били още по-силни заради дългия път, който Начева е извървяла обратно към европейския елит.

"Този момент съм го очаквала толкова много. Всяка вечер съм заспивала с мисълта, че този момент отново ще дойде. Всяка тренировка съм си мислила за него. Когато на 16 години станеш световен шампион, това не ти излиза от главата и искаш отново да побеждаваш.“

Най-голямата промяна за Александра Начева след европейския бронз обаче е възстановеното усещане, че отново принадлежи към най-добрите.

"Липсваше ми тази увереност. Няма какво да го крия. Когато дълги години не си бил конкурентоспособен, това ми липсваше. Сега със съвсем друга мотивация ще стъпвам на пистата“, заяви тя.

Медалът обаче не променя отношението ѝ към работата. Начева дори разкри любопитен разговор със своя треньор след финала.

"Не смятам да се възгордявам или да се захласвам по това. Искам да продължа с тежката работа и да се влагам във всяка тренировка. Даже днес казах на моя треньор: "Добре че не взехме златото. Нека да има поле за още растеж.““

Вижте цялото интервю с бронзовата ни медалистка във видеото!

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