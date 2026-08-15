Илиана Раева: Вървим с малки крачки нагоре, ансамбълът показа най-доброто си лице досега

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева изрази задоволство от представянето на националния ансамбъл на световното първенство във Франкфурт. Тя подчерта сериозния прогрес на тима и определи изявите на момичетата като най-добрите им от началото на сезона.

"Отново един много труден ден, защото конкуренцията и при ансамблите беше много голяма. Лично за мен отчитам едно много по-добро представяне на ансамбъла от всички състезания тази година досега“, заяви Раева.

Според нея развитието на отбора се случва постепенно, но посоката е правилна. Президентът на БФХГ вярва, че настоящият състав разполага с потенциала да продължи да надгражда в следващите сезони.

"Вървим с малки крачки нагоре, нагоре и нагоре. Сигурна съм, че следващата година ще бъдем още по-добри, а на Олимпийските игри, Бог да е с нас, ще бъдем във възможно най-добрата си форма“, добави тя.

Раева коментира и второто място в отборната надпревара, което донесе ново сребърно отличие за България във Франкфурт.

"Доволна съм, щастлива съм, че отборно сме отново на второ място. Ансамбълът днес успя да дръпне с три точки още малко напред. Наистина смятам, че момичетата днес играха много по-добре“, каза президентът на федерацията.

Силното представяне на българките е направило впечатление и на ръководни фигури в международната гимнастика. Раева разкри, че е получила положителна оценка и от Ноха Абушабана, президент на Техническия комитет по художествена гимнастика към ФИГ.

По думите на Раева Абушабана е останала силно изненадана от преобразяването на българския ансамбъл и начина, по който националките са се представили във Франкфурт на фона на по-трудните им изяви в предишните състезания.

За Раева именно видимото израстване е един от най-важните позитиви от шампионата – знак, че ансамбълът постепенно намира необходимата увереност и форма за големите битки, които предстоят.