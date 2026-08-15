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Илиана Раева: Вървим с малки крачки нагоре, ансамбълът показа най-доброто си лице досега

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Спорт
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Президентът на БФХГ остана доволна от прогреса на националките и от среброто в отборната надпревара

илиана раева вървим малки крачки нагоре ансамбълът показа доброто лице досега
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Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева изрази задоволство от представянето на националния ансамбъл на световното първенство във Франкфурт. Тя подчерта сериозния прогрес на тима и определи изявите на момичетата като най-добрите им от началото на сезона.

"Отново един много труден ден, защото конкуренцията и при ансамблите беше много голяма. Лично за мен отчитам едно много по-добро представяне на ансамбъла от всички състезания тази година досега“, заяви Раева.

Според нея развитието на отбора се случва постепенно, но посоката е правилна. Президентът на БФХГ вярва, че настоящият състав разполага с потенциала да продължи да надгражда в следващите сезони.

"Вървим с малки крачки нагоре, нагоре и нагоре. Сигурна съм, че следващата година ще бъдем още по-добри, а на Олимпийските игри, Бог да е с нас, ще бъдем във възможно най-добрата си форма“, добави тя.

Раева коментира и второто място в отборната надпревара, което донесе ново сребърно отличие за България във Франкфурт.

"Доволна съм, щастлива съм, че отборно сме отново на второ място. Ансамбълът днес успя да дръпне с три точки още малко напред. Наистина смятам, че момичетата днес играха много по-добре“, каза президентът на федерацията.

Силното представяне на българките е направило впечатление и на ръководни фигури в международната гимнастика. Раева разкри, че е получила положителна оценка и от Ноха Абушабана, президент на Техническия комитет по художествена гимнастика към ФИГ.

По думите на Раева Абушабана е останала силно изненадана от преобразяването на българския ансамбъл и начина, по който националките са се представили във Франкфурт на фона на по-трудните им изяви в предишните състезания.

За Раева именно видимото израстване е един от най-важните позитиви от шампионата – знак, че ансамбълът постепенно намира необходимата увереност и форма за големите битки, които предстоят.

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ) # Илиана Раева

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