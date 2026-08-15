Ансамбълът на България: Дойдохме и показахме цялата работа, която свършихме

Момичетата от ансамбъла на България по художествена гимнастика се обединиха около мнението, че са дали всичко от себе си на световното първенство.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова и Рая Божилова застанаха пред камерата на БНТ и споделиха впечатленията си от турнира.

"Може би трябваше малко повече да овладеем емоцията. Съчетанието е по-танцувално и ритмично и го играем с повече наслада. Имаше малка грешка, която ни костваше по-висока оценка", сподели Магдалина Миневска.

Рейчъл Стоянов поздрави отбора за показаното във Франкфурт.

"Много съм доволна от отбора. Искам да им благодаря за това, което сме. Дойдохме и показахме цялата работа, която свършихме", допълни тя.

В неделя предстоят финалите на отделните уреди.

"Утре няма какво да изчистваме. Трябва да се концентриране и да играем смело", смята Маргарита Василева.

Според Рая Божилова участието на подобни турнири носи ценен опит

"С това състезание натрупахме опит. Със сигурност имаше голяма емоция", добави грацията.

Магдалена Вълкова разкри, че ансамбълът работи усилено, за да се бори с конкуренцията.

"Конкуренцията е много силна и ние работим усилено, за да сме едни от най-добрите", завърши гимнастичката.

Вижте цялото интервю във видеото.