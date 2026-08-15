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Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния квартал “Редута”

Алекс Христов от Алекс Христов
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Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния квартал “Редута”
Снимка: БТА
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Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния мъж, който беше заловен с наркотици в автомобил в столичния квартал “Редута”.

Пред съдията мъжът е заявил, че съжалява. Адвокатът му каза, че ще обжалват мярката.

На 12 август вечерта, полицията задържа мъжа. При проверка в колата бяха открити голямо количество наркотици, разпределени в дози за разпространение. Полевите тестове са реагирали на марихуана, амфетамини и кокаин. На задната седалка в автомобила мъжът е возил 4-месечното си бебе.

Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок.

#оставен в ареста #арестуван с дрога #"Редута" #наркодилър

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