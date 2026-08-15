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ОГНЕН АД В ЕВРОПА И НА БАЛКАНИТЕ

Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на пострадалите

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Пожари бушуват и в Испания, Франция, Гърция и Австрия

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нов голям пожар избухна в Хърватия, на остров Дуги оток. Стихията все още не е овладяна. Тежко остава състоянието на 7 души, които пострадаха при горския пожар край Омиш на адриатическото крайбрежие. Огънят отне живота на един човек, а около 40 бяха ранени. От Външното ни министерство призовават българските граждани, които са в Хърватия да следят актуалните информации за пожарите и да спазват указанията на местните власти.

Пожарът на остров Дуги оток лумнал малко преди 20:30 часа. Заради силния вятър огънят бързо се разпространил. С фериботи на острова бяха изпратени пожарникари, които през цялата нощ пазeха къщите от пламъците. Пожарът край Отиш е изпепелил над хиляда хектара. Стихията вече влезе в историята, като една от най-големите в Хърватия. Очевидци разказват, че огънят поглъщал всичко по пътя си.

- Родителите ми започнаха да обливат сградата с вода, за да я предпазят от пламъците. Ние избягахме на плажа. Там ни спасиха с лодки. После с автобус стигнахме до Сплит.

Лекарите продължават да се борят за живота на 7 души. Четирима от пострадалите са транспортирани в Загреб.

Йосип Банович, лекар в болница в Сплит: "Повечето са с изгаряния. Има обаче и пациенти, които са пострадали от вдишването на дим, както и с травми, които са получили при евакуацията."

Заради бързото разпространение на пожара над 2000 души, сред които и много туристи бяха евакуирани.

- Най-кошмарният момент беше, когато се присъединихме към колоната от коли. Всеки искаше да изпревари другите. Автомобилите се блъскаха.

снимки: БТА

В Гърция остава опасността от пожари. Метеоролозите предупреждават за силни ветрове. Огнени стихии бушуват и в Испания, Франция и Австрия. Във Франция стотици жители бяха евакуирани заради нов пожар в югозападната част на страната, а в Германия около 1800 души бяха принудени да напуснат домовете си. По данни на Европейската комисия от началото на годината в Европа са изгорели около 567 хиляди хектара.

#голям пожар #пострадали при пожар #пожар в Хърватия

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