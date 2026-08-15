Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил

Патриарх Даниил оглави празничната патриаршеска литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил. Негово светейшество честити празника на всички, като каза, че в личността на Света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род.

"В нейно лице човешката природа е изпълнена с пълнотата на божеството, но в същото време Света Богородица ни показва как ние можем да останем, да бъдем достойни за тази велика милост да се изобрази в нас Христос. Света Богородица ни показва каква е висотата, какво е достойнството на това да останем верни с Бога. Както Господ търпя всичко за нас, докрай остана човек въпреки че се изля цялата злоба човешка върху него, той до край остана човек и е с нас. По същия начин и Света Богородица преодоля много трудности и остана вярна до край", каза патриарх Даниил.

Негово светейшество честити празника на всички носещи името Мария и неговите производни:

"И нека под нейното застъпничество, тя да избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва божията благодат за всички човеци, неоправдани, страдащи, които се чувстват изоставени, саммотно. Божията майка роди този, който каза: "Аз съм с вас през всички дни до свършека на света". Нека помним това нещо и да знаем че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас божията милост. Честит и благословен празник!".

снимки: БНТ

Вчера и днес в Кюстендил се провежда и XIX издание на културния форуми "Панагия – въздигане на хляба" – събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес Негово светейшество ще извърши и тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове.