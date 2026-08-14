Краткотрайни ремонти ще променят движението по пътища в Кюстендилска област през следващата седмица

Краткотрайни ремонти по републиканската пътна мрежа в Кюстендилска област ще налагат временни промени в организацията на движението през следващата седмица, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

На 17 и 18 август, между 7.00 и 16.30 ч., ще се извършва почистване на окопи и шахти в участъка от 37-ия до 56-ия километър на автомагистрала „Струма“. Дейностите ще се изпълняват поетапно и в двете посоки на движение. По време на работата временно ще бъде ограничавано движението в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като автомобилите ще преминават в активната лента.

От 17 до 21 август, в часовете между 6.00 и 17.00, ще се изкърпва настилката по първокласния път I-1 в района на Дупница, в участъка от 331-вия до 333-тия километър. Движението ще бъде организирано двупосочно в лентата, в която не се работи.

През работната седмица ще продължи и полагането на пътна маркировка по път I-1 София – Благоевград в отсечката между 313-ия и 356-ия километър.

Ремонтни дейности са предвидени и по път I-6 ГКПП „Гюешево“ – Кюстендил – София. Между 17 и 21 август, от 7.00 до 17.00 ч., ще се извършва изкърпване на настилката в участъка от километър 0 до километър 42. При необходимост поетапно ще бъде затваряна едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната.

В същия период ремонтни работи ще се извършват и по път II-62 Самоков – Дупница. Между 6.00 и 17.00 ч. ще се изкърпва участъкът от километър 0 до километър 29, като движението ще се осъществява последователно в лентата, в която не се извършват дейности.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват поставената временна сигнализация и ограниченията на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на движението.



