Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево

Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч, а след това и в Севлиево, заяви премиерът Румен Радев.

Румен Радев, премиер: "Миналата година аз бях първият политик, който се осмели да отиде в разгара на протестите за безводието в Плевен. Оттогава вече се работи активно. Нашето правителство още когато стъпи в длъжност, направи среща между ресорните министерства, областните управители и кметовете на Плевен, Ловеч и Севлиево, където потенциалът за решаване на проблема е най-голям. Работи се много сериозно. Правителството отпусна сериозни средства по Приложение 3, за да не мислим в хипотезата на реакция при криза, а да имаме устойчиво, проактивно решение. Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч, а след това и в Севлиево."

За решението на водната криза в Плевен, Ловеч и Севлиево Радев заяви:

Румен Радев, премиер: "Обсъжда се и се проектира пречиствателна станция в Долни Дъбник, но сроковете са предмет на допълнителни разчети. Не е само пречиствателната станция – работим и по много други проекти, насочени към решаването на проблема с водоснабдяването в Плевен и ВиК мрежата."