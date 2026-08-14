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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас

Милена Кирова от Милена Кирова
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Кметът на София поздрави отново Бургас за домакинството на Евровизия и коментира, че най-важното е всички заедно се възползваме от голямата възможност, която песенният конкурс дава на страната ни.

Васил Терзиев-кмет на София: "Аз съм свикнал с критиката. Искам първо да поздравя господин Николов и Бургас. С господин Николов се познаваме много преди да стана кмет. Имам огромно уважение към него и се надявам да се справи добре. Когато един град е домакин на "Евровизия", най-важното е как ще се представим като държава. Всички трябва да се възползваме от този невероятен шанс, който ни беше даден. Идеята е да бъде направен своеобразен държавен празник във всички градове и да има необходимите събития."

#Евровизия в Бургас #Димитър Николов кмет на Бургас #Васил Терзиев #евровизия

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