Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас

Кметът на София поздрави отново Бургас за домакинството на Евровизия и коментира, че най-важното е всички заедно се възползваме от голямата възможност, която песенният конкурс дава на страната ни.

Васил Терзиев-кмет на София: "Аз съм свикнал с критиката. Искам първо да поздравя господин Николов и Бургас. С господин Николов се познаваме много преди да стана кмет. Имам огромно уважение към него и се надявам да се справи добре. Когато един град е домакин на "Евровизия", най-важното е как ще се представим като държава. Всички трябва да се възползваме от този невероятен шанс, който ни беше даден. Идеята е да бъде направен своеобразен държавен празник във всички градове и да има необходимите събития."