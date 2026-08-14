Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско домакинство

БНТ, Бургас и Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) трябва да работят като един екип при подготовката на Евровизия 2027. Това заяви Дейв Гудман, директор „Комуникации“ в EBU, в "Денят започва".

По думите му организацията на конкурса ще бъде голямо предизвикателство заради кратките срокове, но вече започва планирането на събитията в арената в Бургас и в целия град.

Той подчерта, че екипът на EBU има опит с провеждането на множество подобни събития и ще подпомага БНТ и Бургас в планирането и организацията.

Дейв Гудман, директор „Комуникации“: „Фантастично е, че имаме възможност Евровизия да се върне в България след приблизително 20 години. За първи път сме в България и в Бургас. Имаме много добро сътрудничество с Бургас, с БНТ, с града домакин, с телевизията домакин, така че очакваме един фантастичен конкурс с българско домакинство. Много е хубаво, че това е най-голямото музикално събитие, което, както виждаме в Бургас, се прегръща с ентусиазъм. Бургас ще приветства хиляди хора от цял свят, така че трябва да се положат всички усилия, за да бъде наистина следващата година събитието невероятно.“

Гудман отбеляза, че е важно конкурсът да носи българския дух и култура и това да бъде представено пред телевизионната аудитория и зрителите на платформите по целия свят.

Дейв Гудман, директор „Комуникации“: „Много неща трябва да се направят и времето е много кратко, така че предизвикателството е голямо, както при всички провеждани подобни конкурси. Сега вече знаем града, знаем арената в Бургас, където ще се проведе събитието и започваме подготовката, планирането на събитията вътре в арената, организацията на сцената, различните дейности, които ще се проведат там. Но и в целия град, защото ще има много други съпътстващи събития. Ще има и телевизионни предавания, ще има хиляди хора.“

Гудман определи предстоящата Евровизия като огромен фестивал, който ще излезе извън рамките на самото телевизионно шоу.

„Това не е фестивал само на града, на хората, които ще прегърнат събитието, но има и много други събития, свързани с клуба Евровизия, така че това ще бъде един огромен фестивал в град Бургас. Градът, разбира се, и БНТ ще бъдат силно ангажирани и ще планираме всички други събития, които ще се организират съпътстващо с Евровизия следващата година.“

Увери, че EBU ще подкрепя БНТ и Бургас със своя опит в организирането на международни събития.

Дейв Гудман, директор „Комуникации“: „Сътрудничеството между нас, Европейския съюз за радио и телевизия, БНТ и град Бургас е изключително важно. Трябва да работим заедно, да бъдем един екип. Разбира се, нашият екип е работил по много такива събития, така че ние ще напътстваме процеса. Ще помагаме с всичко, което трябва да се направи при планирането и организацията.“

Според Гудман сред най-важните задачи ще бъде България да покаже своята култура и атмосфера пред милионната международна аудитория.