Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи морският град?

Бургас вече официално е градът домакин на „Евровизия 2027“. След емоциите от избора сега започва същинската подготовка за най-голямото музикално събитие, организирано у нас. То ще се проведе в зала „Арена Бургас“. Това е най-новата зала в България от такъв мащаб, но как тя ще се промени за конкурса, какъв е капацитетът и възможностите ѝ?

инж. Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство в община Бургас: "Залата, още с нейното проектиране, е замислена, че да бъде не само спортна, но и многофункционална, нейните технически параметри отговарят на условията за провеждане на големи концерти от световно ниво. Общата площ е около 50 000 квадратни метра, самата арена е 5000 квадрата. Сградата е на общо пет нива. Тя има и голям паркинг, който е с две подземни и едно надземно ниво. Общият капацитет за осигуряване на места за паркиране е около 1000 автомобила. Имаме две отделни зали, които са тренировъчни, но могат да бъдат превърнати и в многофункционални зали. Това, което се вижда, е само част от обема на залата, тъй като нейният обем е разгърнат и с още две нива надолу."

За електрическото обезпечаване на залата инж. Коралска заяви:

инж. Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство в община Бургас: "Зали от такъв мащаб трябва да бъдат осигурени с електричество. Тази зала е от категория 0. Имаме двойно захранване от две различни подстанции. Не само две различни захранвания, но и подстанциите са две различни, т.е. нямаме риск, ако едната подстанция изключи, другата да не сработи, и има и дизелов генератор. Това е тройно подсигуряване по отношение на електрозахранването."

Мирослав Жеков, Дирекция "Строителство" - Бургас: "Капацитетът на залата е от 13 до 15 хиляди човека. Има няколко вида седящи места – постоянните и подвижните. Фиксираните седящи места са приблизително 5000, телескопичните са около 2000 и допълнителни 2000, които при нужда могат да бъдат също монтирани. Общо седящите места в залата могат да набъбнат до 9000. Ще бъде запълнено и с правостоящи зрители и общият капацитет може да набъбне до 15 000 човека."

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