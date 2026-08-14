Пътят Смолян - Рудозем няма да бъде затварян, мостът ще бъде разширен

Пътният участък по трасето Смолян - Рудозем няма да бъде затварян за движение заради предстоящия ремонт на мостовото съоръжение. Първоначално се предвиждаше пълно затваряне на участъка заради ремонтните дейности, което щеше да остави повече от 20 села без пряк достъп до Смолян. След проведени разговори между проектанти, надзор, строителната фирма и Агенция „Пътна инфраструктура“ е взето решение мостът да бъде разширен, без да се прекъсва трафикът.

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: „Тежки бяха разговорите да се стигне до това решение - с проектанти, надзори, дружеството, което изпълнява строителните дейности, с управителния съвет на АПИ. Стигна се до едно разумно решение с разширяване на мостовото съоръжение, така че да не се спира трафикът по това важно трасе за жители, гости на града, работещи и ученици.“

По думите му е бил подготвен и резервен вариант за обход при евентуално затваряне на моста.

„Моят стил на работа е винаги да имам вариант Б. Бяхме подготвили вариант Б. Разговарях със собствениците на земите, които са зад самия мост. Те дадоха писмено съгласие и ни разрешиха да направим временен обход около този мост, за да нямаме спиране на трасето“, обясни Пепеланов.

В крайна сметка движението няма да бъде спирано. Строителните дейности ще се извършват поетапно, като трафикът ще се регулира със светофарна уредба.

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: „Няма да се затваря, мостът ще се разширява. Ще се извършат строителни дейности в едната лента на моста, в другата ще се работи. Ще се постави светофарна уредба в понеделник.“

Той посочи, че машините вече са на място. По трасето и досега често се е налагало автомобилите да изчакват в двете посоки заради ограничената широчина на моста, но сега движението ще бъде регулирано. В разговорите е участвал и членът на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов. Той също потвърди, че пътят няма да бъде затварян.

инж. Венцислав Ангелов, член на УС на АПИ: „Пътят не се затваря, искам да го кажа и на гражданите. Съответно целият туристопоток, който преминава през този път, няма да бъде обезпокоен. Да, на моменти ще има на определени участъци изчакване от 4-5 минути, но до момента на изграждането на новото съоръжение няма да бъде затварян.“

Предвидено е разширяване на съществуващото мостово съоръжение.

„Съществуващият габарит към момента е 6 метра. В новата конструктивна част е предвидено разширение до 7 метра широчина на цялото платно“, обясни Ангелов.

Строителните дейности трябва да започнат още в понеделник. Очаква се до 15 септември ремонтът на участъка да бъде завършен, а пътят Смолян–Рудозем да бъде изцяло отворен за движение. След това ще може да започне работата по укрепването на свлачището край село Тикале, което също е сред проблемните участъци в района. Междувременно има развитие и по друг сериозен проблем в областта – свлачището на Пампорово. Планът за изграждане на мостово съоръжение вече е одобрен, като предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. След това се очаква да започнат и строителните дейности.

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