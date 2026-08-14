След убийството на Георги Кузев: Сигурността на обществените пространства в Пловдив

Сигурността на обществените места е водеща тема в Пловдив след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Какви са възможностите на институциите да гарантират сигурността в парковете и другите обществени пространства и какво очакват хората от тях?

Младежкият хълм е един от най-големите паркови масиви в града. Достъпът до него е свободен, а голяма част от територията е извън зоните с постоянно наблюдение.

Димитър Палашев, директор на Общинска охрана: "Още със затоплянето на времето ние сме засилили обходите на всичките места, както и на всички рискови зони, където имаме информация, че има струпване най-вече на младежи."

Сигналите, които постъпват в Общинска охрана, са най-често за вандалски прояви – чупене, драскане и други нарушения при събиране на групи.

Димитър Палашев, директор на Общинска охрана: "Няма нито един неотработен сигнал, само това мога да кажа."

Другият голям въпрос е как да бъде наблюдавана територия, която е твърде голяма, за да бъде обхваната постоянно от хора. Именно тук общината планира технологично решение – концепция за централизирана система за сигурност, представена от Община Пловдив.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Тя включва много сензори, които ще дават информация на централизираната система за нетипични ситуации – било то летища, спирки, паркове и централната градска част, където има струпване на повече хора и граждани на Пловдив."

Тези сензори – за видео, звук, температура, влажност и качество на въздуха – ще пращат данните си на едно място и те ще се анализират в реално време.

Георги Кисьов, зам.-управител на фирма за електронни системи за сигурност: "Давам пример: ако системата успее да хване необичайно поведение в този участък, който се разпознава като рисков – въпросният Младежки хълм – би могло полицията да получи много по-рано известие от общинския център, който преди това ще получи отговор от аналитичната система, че се случва нещо, което е неправомерно."

Младежкият хълм е сред примерите за пространство, в което подобна система би могла да разпознава нетипично поведение. Дотогава честите посетители се надяват на засилена охрана.

"Ето, полиция има, там двама полицаи. Може би наистина трябва да има тука полиция, за да може хората да се чувстват по-спокойни. Много хора има, които са уплашени и не искат вече да се качват." "Това е особено опасно за момичетата, които се движат по-късно вечерта самички и спокойно, че нищо няма да се случи." "Общинска охрана минават тука и когато има нещо, ние им се обаждаме. Не е имало някакви големи инциденти."

Превенцията е целта на новите мерки за сигурност – не просто след инцидента да има запис, който показва какво се е случило, а сигналът да бъде подаден, докато ситуацията все още може да бъде променена.