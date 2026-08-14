Димитър Николов: Ще направим всичко възможно всички да запомнят "Евровизия 2027" и за България да се говори много години

Ще направим всичко възможно всички да запомнят "Евровизия 2027" и за България да се говори много години, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Вълнувам се много. Изключително голям успех за целия регион, не само за Бургас. Започваме работа още от днес, времето за нас е малко. Бургас е любов, усмивки, гостоприемство и море. Ще направим всичко възможно всички да запомнят това събитие и за България да се говори много дълги години. Бургас има добра свързаност и съм убеден, че ще се справим."

За конкурса за град домакин на "Евровизия 2027" и мястото, където ще се проведе тя кметът на Бургас коментира:

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Димитър Николов, кмет на Бургас: "Апликационната форма беше повече от 80 страници, с много допълнения, таблици, скици и диаграми. Основното е спортната зала „Арена Бургас“. Това е най-новопостроената зала в България. Когато я изграждахме, бяхме предвидили освен мащабни спортни събития в нея да се случват и музикални събития. И заради това ние сме в една идея по-добре подготвени. Но въпреки това, когато говорихме с експертите на EBU по отношение на озвучаване, акустика и вътрешна логистика на залата, се оказва, че има доста неща, които трябва да бъдат допълнени. Включително ще увеличим и творческата вместимост на залата, защото фокус и център на това най-голямо музикално събитие в света е сцената. Стотици милиони ще наблюдават това събитие. И ние трябва да направим така, че технически да няма никакъв проблем по отношение на излъчването. Ще действаме много активно, голям екип ще се включи. Много разчитаме на БНТ, защото БНТ за нас е институцията, която ще ни насочва кое е добре, как да се случи."

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Предимство за нашата локация е това, че имаме голям многоетажен паркинг. Една част от паркинга със сигурност няма да функционира като паркинг, а там ще бъдат поместени голяма част от техническите екипи. В непосредствена близост до залата има терен, където в бъдеще се предвижда изграждането на спортно училище. В следващите месеци няма как да стартира изграждането, но след „Евровизия“ се надявам това да се случи – временно тази строителна площадка ще бъде използвана да се разположат многобройните екипи. Повече от 40 държави, рекорден брой държави, ще участват през следващата година, което ще е допълнително предизвикателство – на всеки един от тях да бъде обособено достатъчно място, за да могат да осигурят своите излъчвания. Може би ще разширим и зоната за пресцентъра, защото командированите журналисти ще бъдат голям брой за нас, но ще се справим."

За участието на бизнеса и местната власт Николов коментира:

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Всички са много ентусиазирани и не съм срещал пасивност. Напротив, изключително с позитивна енергия се отнасят всички – всички институции в региона, и местната власт, и бизнесът. Бизнесът е много вдъхновен, особено бизнесът, свързан с туризма. Все пак нашият регион е територията, в която България посреща най-голям брой туристи, особено през лятото. Ние имаме опит в посрещането на тези туристи – как бързо да ги настаним, придвижим, нахраним и забавляваме. Защото „Евровизия“ донякъде е подобна дейност, освен с фокуса на музикалното събитие. Аз съм убеден, че ще осигурим голям брой допълнителни съпътстващи събития, включително и културни събития, свързани с българската култура, духовност, историята на българската музика. Наскоро ми предложиха да презентираме Бургас и Странджанския край, родината на нестинарството. Разбрах, че имало интерес и ще го презентираме по възможно най-атрактивния начин за чужденците."

За спекулативното поведение на туристическия бранш Николов коментира:

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Може би Бургас е най-защитен по отношение на спекулации във връзка с цените на настаняването, защото гаранция ни дава този огромен брой хотелски места. С над 155 000 легла се разполагат около Бургас, на територията на четирите общини. Именно голямото изобилие на хотелско настаняване ще държи ниско нивото на цените, за да не се спекулира. Обикновено спекулацията идва, когато има дефицит на места за настаняване. Освен хотелите има и много допълнителни апартаменти, къщи за гости, хостели, къмпинги, които допълнително ще отворят специално за „Евровизия“, за да могат да посрещнат. Има вероятност да ни посетите и с кемпери, ще има подходяща инфраструктура за това."

За начините за предвижване кметът на Бургас коментира:

Димитър Николов, кмет на Бургас: "По отношение на транспортната свързаност ние разчитаме основно на летище Бургас. В момента сме се договорили с нашия национален оператор многократно да се увеличат полетите до Бургас. В случая ще ползваме летище Варна, защото то е със същия летищен оператор. Летище София, разбира се. И най-големият транспортен хъб в Европа – това е летище Истанбул. Летище Истанбул се намира на по-кратко разстояние, отколкото е летище София. Там кацат самолети ежедневно от цял свят. Разговаряли сме предварително с мениджмънта да осигурим офис и добра логистика за шатълни връзки, така че да имаме възможност и частният бизнес да се включи с транспортна логистика и всеки, който желае да стигне до Бургас по най-краткия и бърз начин, да пристигне. Ще увеличим броя на автобусите в градския транспорт. Ще увеличим връзките между град Бургас и останалите черноморски градчета, които ще бъдат интегрирани в нашия проект за „Евровизия 27“.

За сигурността на конкурса кметът на Бургас коментира:

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Сигурността е важна тема за нас. Мисля, че ще се справим, защото ние разполагаме с изключително голям брой видеонаблюдения в Бургас и в региона. Повече от 5000 - 6000 камери следят движението на туристите от летището, централните транспортни връзки, жп гара, автогари, автобусни спирки. И съм убеден, че с новите съвременни софтуери, които сега ще инсталираме допълнително, ще успеем да се справим с този голям трафик и контрол."

По отношение на сътрудничеството между градовете Николов заяви:

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Колкото по-далеч е политиката от „Евровизия“, толкова по-добре. Не трябва да се политизира този въпрос, защото решението беше взето изключително експертно. Разбира се, надделяха гласовете на EBU и аз се надявам да се погледне на това събитие като позитивно, национално, обединяващо. Имах възможност да се чуя с колегите кметове на големите градове в България. Те също ще се включат, ще подкрепят тази инициатива. Аз също ще направя всичко възможно всеки град да има възможност да се представя по най-добрия начин, защото това е представа за България, а тя трябва да остане позитивна и гостите да останат с изключително приятни впечатления и да ни посетят отново.

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