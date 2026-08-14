Жеги и пожари в Европа: Великобритания преживя най-горещия ден за годината
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Снимка: БТА
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Пожари и опасни горещини и в други части на Европа.
Повече от седмица не може да бъде овладяна огнената стихия в испанската провинция Андалусия. Силните ветрове допълнително разпалват огъня в района на Хуелва.
Междувременно Великобритания преживя най-горещия ден от началото на годината - в Лондон бяха измерени 38,1 градуса. Опасно горещо е и във Франция и Испания.