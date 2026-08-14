Жеги и пожари в Европа: Великобритания преживя най-горещия ден за годината

Пожари и опасни горещини и в други части на Европа.

Повече от седмица не може да бъде овладяна огнената стихия в испанската провинция Андалусия. Силните ветрове допълнително разпалват огъня в района на Хуелва.

Междувременно Великобритания преживя най-горещия ден от началото на годината - в Лондон бяха измерени 38,1 градуса. Опасно горещо е и във Франция и Испания.