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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.
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ЕКСТРЕМНИ ЖЕГИ В ЕВРОПА

Жеги и пожари в Европа: Великобритания преживя най-горещия ден за годината

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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Пожари и опасни горещини и в други части на Европа.

Повече от седмица не може да бъде овладяна огнената стихия в испанската провинция Андалусия. Силните ветрове допълнително разпалват огъня в района на Хуелва.

Междувременно Великобритания преживя най-горещия ден от началото на годината - в Лондон бяха измерени 38,1 градуса. Опасно горещо е и във Франция и Испания.

#Великобрания #пожари #жеги

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