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Въздушна тревога в Латвия: Изтребители на НАТО свалиха дрон

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Сигнал за въздушна тревога събуди жителите на Латвия в малките часове на нощта. Финландия, която има обща граница с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на страната.

Хиляди латвийци бяха призовани да се укрият в бомбоубежища. Малко по-късно от латвийските въоръжени сили съобщиха, че натовски изтребители са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната, а въздушната тревога беше отменена.

Засега не се разкриват повече подробности за дрона - нито за произхода му, нито за потенциално нанесени щети.

Държави, граничещи с Русия и Украйна, често обявяват въздушна тревога, а случаите на навлезли във въздушното пространство дронове зачестиха в изминалите месеци.

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