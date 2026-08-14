Въздушна тревога в Латвия: Изтребители на НАТО свалиха дрон

Сигнал за въздушна тревога събуди жителите на Латвия в малките часове на нощта. Финландия, която има обща граница с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на страната.

Хиляди латвийци бяха призовани да се укрият в бомбоубежища. Малко по-късно от латвийските въоръжени сили съобщиха, че натовски изтребители са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната, а въздушната тревога беше отменена.

Засега не се разкриват повече подробности за дрона - нито за произхода му, нито за потенциално нанесени щети.

Държави, граничещи с Русия и Украйна, често обявяват въздушна тревога, а случаите на навлезли във въздушното пространство дронове зачестиха в изминалите месеци.