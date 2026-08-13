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Русия порази най-голямото украинско пристанище на река Дунав

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По-рано Украйна порази руското пристанище Новоросийск на Черно море и петролна рафинерия

русия порази голямото украинско пристанище река дунав
Снимка: БТА
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Русия порази най-голямото украинско пристанище на река Дунав, използвано за износ на зърно. Измаил е близо до границата с Румъния, която два пъти за последното денонощие вдигна изтребители заради нарушения на въздушното ѝ пространство.

Дронове са останали съответно 10 и две минути над Румъния преди да се насочат към Украйна. Двама машинисти са загинали при руски удар срещу пътнически влак в Одеска област. Часове по-рано Украйна порази руското пристанище Новоросийск на Черно море и петролна рафинерия в Башкортостан.

Володимир Зеленски изтъкна, че с 10 процента от настоящите американски запаси от ракети-прихващачи за системите Пейтриът ще спре всички руски балистични удари. Той поиска от Вашингтон доставка на поне пет на сто от количествата, при положение, че сега разполага с едва един процент.

#Измаил #атаки с дронове #Новоросийск #войната в Украйна #Русия #пристанище

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