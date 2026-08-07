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Сенатът на САЩ с нови санкции срещу Русия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Целта е да се ограничат приходите на Кремъл

сенатът сащ санкции русия
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Сенатът на Конгреса на САЩ прие с голямо мнозинство пакет от нови санкции срещу Русия. В подкрепа на санкциите гласуваха 86 сенатори, а против – 11.

Наказателните мерки са насочени по-специално към индустрията на въглеводородите на Москва.

Пакетът от мерки предвижда санкции срещу държави, които продължават да купуват руски петрол, природен газ и други руски суровини. Целта е да се ограничат приходите, с които Кремъл финансира войната. Това е най-сериозната стъпка на Сената по отношение на войната от началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

Законопроектът с пакета от санкции носи името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, който беше републиканец и поддръжник на Украйна.

Законопроектът дава право на президента на САЩ да налага мита върху вноса от петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Предвидени са изключения за държави, които получават под 15% от природния си газ от Русия и предприемат мерки за намаляване на тази зависимост.

Документът отива в контролираната от републиканците Камара на представителите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства решението на Сената.

#Сенатът #нови санкции срещу Русия #САЩ

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