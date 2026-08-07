БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
Чете се за: 09:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението

Под стрес, свързан с образованието, е бил ученикът, застрелял осем души в Тайланд

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Трагедия в Тайланд с осем жертви и 30 ранени. 14-годишен ученик застреля петима души и отне собствения си живот в училище в предградие на Банкок. Преди това нападателят е застрелял баба си и дядо си, с които живеел. Мотивите му остават неясни, а властите говорят за стрес, свързан с учебния процес. Инцидентът е най-тежкият по рода си от 2022 г. в Тайланд и вторият за тази година. Страната е с най-голям брой оръжия сред населението в Югоизточна Азия. Властите обещаха затягане на лицензионния режим.

Доказателствата, открити в къщата, в която 14-годишният нападател е убил баба си и дядо си, говорят за увлечение по електронни игри. Учител го описва като добро дете, с добър успех, без прояви на агресия. Жертвите в училището са учители и служители от персонала. Много от децата в сградата са бягали, за да спасят живота си.

„Първо помислих, че чувам пукот от фойерверки или удари по някакъв предмет. После започнахме да осъзнаваме какво е.“

Ученикът е произвел поне 26 изстрела. У него са открити още 34 патрона.

Киатихун Верапонгпрадит – доброволец: „Видях, че използва 9-милиметрово оръжие. В чантата му имаше пълнител и около 20–30 патрона. Учениците, които приехме, имаха рани по гърба, гърдите и ръцете.“

Съученици на стрелеца разказват, че той се е чувствал под натиск.

Анутин Чарнвиракул – премиер на Тайланд: „Причината е стрес, свързан с образованието. Бабата е била учителка и се е отнасяла доста строго с него по отношение на ученето.“

Според премиера на Тайланд действията на момчето са били планирани и внимателно изпълнени. То е използвало пистолета на дядо си.

Анутин Чарнвиракул – премиер на Тайланд: „Оръжието е регистрирано и съхранявано в къщата. По някакъв начин ученикът се е добрал до него. Отишъл е в училището преднамерено.“

Премиерът обеща затягане на контрола върху огнестрелните оръжия. След промените оръжие ще могат да носят само правителствени служители по време на работа.

В Тайланд сред населението има над 10 милиона единици огнестрелно оръжие, или 15 оръжия на всеки 100 души – най-високият показател в Югоизточна Азия. Сегашното законодателство в Тайланд не изисква психотестове за кандидатите за разрешително. То може да бъде получено след навършване на 20 години. Липсват и периодични оценки за притежателите на вече издадени разрешителни за оръжие.

#убил баба си и дядо си #14-годишен ученик #30 ранени #осем жертви #Тайланд #трагедия

Последвайте ни

ТОП 24

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
4
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
5
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
6
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Азия

Споразумение за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан
Споразумение за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан
Най-малко 7 загинали при стрелба в училище в Тайланд, 14-годишният нападател се самоуби Най-малко 7 загинали при стрелба в училище в Тайланд, 14-годишният нападател се самоуби
Чете се за: 00:57 мин.
Япония отбелязва 81 години от атомната бомбардировка срещу Хирошима Япония отбелязва 81 години от атомната бомбардировка срещу Хирошима
Чете се за: 00:52 мин.
81 години от бомбардировките над Хирошима: 50 000 участваха във възпоменателните церемонии 81 години от бомбардировките над Хирошима: 50 000 участваха във възпоменателните церемонии
Чете се за: 00:55 мин.
Над 8000 души остават в евакуационни центрове седмица след земетресението в Япония Над 8000 души остават в евакуационни центрове седмица след земетресението в Япония
Чете се за: 02:47 мин.
Три лъва умряха в зоопарка в Токио, вероятно от топлинен удар Три лъва умряха в зоопарка в Токио, вероятно от топлинен удар
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Чете се за: 04:00 мин.
Политика
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ) Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента,...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ