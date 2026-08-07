Под стрес, свързан с образованието, е бил ученикът, застрелял осем души в Тайланд

Трагедия в Тайланд с осем жертви и 30 ранени. 14-годишен ученик застреля петима души и отне собствения си живот в училище в предградие на Банкок. Преди това нападателят е застрелял баба си и дядо си, с които живеел. Мотивите му остават неясни, а властите говорят за стрес, свързан с учебния процес. Инцидентът е най-тежкият по рода си от 2022 г. в Тайланд и вторият за тази година. Страната е с най-голям брой оръжия сред населението в Югоизточна Азия. Властите обещаха затягане на лицензионния режим.

Доказателствата, открити в къщата, в която 14-годишният нападател е убил баба си и дядо си, говорят за увлечение по електронни игри. Учител го описва като добро дете, с добър успех, без прояви на агресия. Жертвите в училището са учители и служители от персонала. Много от децата в сградата са бягали, за да спасят живота си.

„Първо помислих, че чувам пукот от фойерверки или удари по някакъв предмет. После започнахме да осъзнаваме какво е.“

Ученикът е произвел поне 26 изстрела. У него са открити още 34 патрона.

Киатихун Верапонгпрадит – доброволец: „Видях, че използва 9-милиметрово оръжие. В чантата му имаше пълнител и около 20–30 патрона. Учениците, които приехме, имаха рани по гърба, гърдите и ръцете.“

Съученици на стрелеца разказват, че той се е чувствал под натиск.

Анутин Чарнвиракул – премиер на Тайланд: „Причината е стрес, свързан с образованието. Бабата е била учителка и се е отнасяла доста строго с него по отношение на ученето.“

Според премиера на Тайланд действията на момчето са били планирани и внимателно изпълнени. То е използвало пистолета на дядо си.

Анутин Чарнвиракул – премиер на Тайланд: „Оръжието е регистрирано и съхранявано в къщата. По някакъв начин ученикът се е добрал до него. Отишъл е в училището преднамерено.“

Премиерът обеща затягане на контрола върху огнестрелните оръжия. След промените оръжие ще могат да носят само правителствени служители по време на работа.

В Тайланд сред населението има над 10 милиона единици огнестрелно оръжие, или 15 оръжия на всеки 100 души – най-високият показател в Югоизточна Азия. Сегашното законодателство в Тайланд не изисква психотестове за кандидатите за разрешително. То може да бъде получено след навършване на 20 години. Липсват и периодични оценки за притежателите на вече издадени разрешителни за оръжие.