81 години от бомбардировките над Хирошима: 50 000 участваха във възпоменателните церемонии

Япония отбелязва 81 години от първата атомна бомбардировка срещу Хирошима през 1945 година.

Около 50 000 души от 123 държави взеха участие във възпоменателната церемония. В 8.15 ч. сутринта - часът на пускането на бомбата, беше запазена минута мълчание в памет на загиналите. Според последните данни преките жертви на ядрения удар са 78 000 души.

До края на 1945 г. броят на загиналите, включително и заради радиацията, е около 140 000. След като постави венец на символичния гроб на жертвите премиерът Санае Такаичи каза, че ще направи всичко по силите си за свят без ядрени оръжия, и в който има траен мир.

Снимки: БТА