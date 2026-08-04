Над 8000 души остават в евакуационни центрове седмица след земетресението в Япония

Повече от 8000 души все още се намират в евакуационни центрове, седмица след като земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападната японска префектура Кумамото. Продължаващият недостиг на вода и екстремните горещини допълнително усложняват възстановителните дейности, предаде агенция Киодо.

Около 150 евакуационни центъра продължават да функционират, а приблизително 12 000 сгради са били повредени при земетресението на 28 юли, се посочва в съобщението, позоваващо се на местните власти.

Броят на загиналите достигна 38 души, сред които седем души, загинали при експлозия в търговски център на веригата Aeon в Кашима, и девет души при инцидент в завод на Nippon Paper Industries в Яцуширо.

Според съобщения в медиите две служителки, загинали в търговския център Aeon, първоначално са били евакуирани след земетресението, но работодателят им е наредил да се върнат в сградата, за да преместят приходите от продажби на безопасно място, преди да настъпи експлозията. Компанията впоследствие се извини на семействата на жертвите.

Премиерът Санае Такаичи посети Кумамото на 3 август, като инспектира евакуационен център и оцени щетите. Тя заяви, че правителството ще определи земетресението като „бедствие с изключителна тежест“, което ще позволи на засегнатите общини да получат по-големи субсидии за възстановяване.

Кабинетът ѝ одобри около 24,2 млрд. йени (150 млн. долара) от резервните фондове за спасителни и възстановителни дейности, включително за временно настаняване, ремонт на инфраструктурата и спешни доставки.

Прекъсванията на водоснабдяването продължиха да засягат около 45 000 домакинства в пет общини, докато температурите в много райони надхвърлиха 35°C, а на места достигнаха 40°C.

Властите разследват и предполагаем случай на смърт вследствие на топлинен удар, свързан с бедствието – човек, който се е укривал в автомобил. Междувременно те насърчават оцелелите да се преместят в хотели и други алтернативни места за настаняване.

Движението на високоскоростните влакове Kyushu Shinkansen остава преустановено между Кумамото и гара Кагосима-Чуо, а участъци от автомагистрала Kyushu Expressway продължават да бъдат затворени за общия трафик.