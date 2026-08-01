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Непалският алпинист Нирмал Пурджа е загинал в лавината под връх Броуд Пик

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Непалският алпинист Нирмал Пурджа е загинал в лавината под връх Броуд Пик
Снимка: БТА
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Световноизвестният непалски алпинист Нирмал Пурджа е загинал в лавината под връх Броуд Пик в пакистанската планинска верига Каракорум. Това потвърдиха от компанията му Elite expedition. Пурджа и водената от него група от около 10 алпинисти изчезнаха по време на изкачване на осемхилядника. Роденият в Непал алпинист, известен като „Нимс“, доби световна слава, след като през 2019 година изкачи всички 14 осемхилядника на планетата само за шест месеца, разширявайки представите за човешките възможности в алпинизма.

#непалски алпинист #Броуд Пик #Нирмал Пурджа

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