Български тир катастрофира в Гърция, загина шофьор на друг камион

Български тир катастрофира в Гърция - в отсечката на магистралата Атина - Ламия. Шофьорът не е пострадал.

Българският шофьор по неизвестни засега причини е изгубил контрол върху управлението на тира и е преминал през бетонната разделителна преграда. Навлязъл е в насрещното движение и се е ударил челно в друг товарен камион. От силния сблъсък другият товарен автомобил излязъл от пътя и се преобърнал, шофьорът е загинал на място.

Българският камион също се е запалил и е напълно изгорял, но водачът му е успал да се спаси и не е пострадал. Пожарникари успяват бързо да загасят пожара. Поради опасност огъня да се разпространи по храстите до магистралата към гасенето се включват и два хеликоптера.

Причините за катастрофата се разследват.

Пътна полиция прекрати движението в отсечката Ламия - Атина и в двете посоки. Пътува се по обходен маршрут.