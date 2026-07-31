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Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни кацна в базата в "Безмер"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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парламентът даде зелена светлина разполагането американски военни самолети авиобаза безмер обзор
Снимка: БГНЕС
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Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни кацна в авиобаза "Безмер", съобщиха за БНТ от Министерството на отбраната.

По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката, допълват от ведомството. Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността.

След като на 22 юли Народното събрание подкрепи разполагането на самолетите в "Безмер" се стигна до напрежение сред жителите на близкото село, както и на други населени места в Област Ямбол. Беше инициирана и подписка срещу кацането на американските самолети, която събра близо 475 подписа.

#американски самолет #авиобаза „Безмер“ #кацане

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