Продължават притеснения на жителите на Безмер заради разполагането на американските самолети-цистерни в базата до селото. Очаква се днес да бъде организиран нов протест, въпреки посещението на министъра на отбраната Димитър Стоянов в Ямболско и срещата му с кмета на Безмер и на други населени места, които обявиха недоволството си от решението на кабинета и депутатите. Подписка в първите дни след обявяването на новината събра близо 475 подписа против самолетите, които все още не са пристигнали в базата:

Росен Русев, кмет на село Безмер: "За мен лично след среща с министра, аз за себе се получах доза успокоение, която може би не удовлетворява всички хора. - Притеснени са хората? Притеснени са, това е силно казано, защото при мен спряха да се изразяват. Не споделят, повече или помалко са притеснени, вълнуват са от темата. Днес следобяд, пред областната управа, колкото знам, в 18.00 часа е организиран граждански протест."

Основното притеснение е да не се стигне до действителен военен конфликт.

"Нищо не се е променило и за това сме дошли да протестираме, понеже не искаме тези американски самолети. Нямат работа тук." "Ние се страхуваме, не можем да спим. По цяла нощ и по цял ден ние мислим и за тях. Не е правилно това, което го правят, което са решили. Аз мисля да се отложи това нещо, да ги премахнат тези самолети. Нас не трябват американците. Ние сме достатъчно тук българите."

Стоян Маринов, общински съветник в Тунджа, "Възраждане": "Освен като жител на Село Безмер, аз имам своите притеснения като общински съветник, тъй като съм разговарял с хора и от други населени места. Голяма част от тях са притеснени, жителите на село Безмер, на селата и на Ямбол. Те се притесняват след разполагането на самолетите, ако има евентуален ответен удар от Иран. Ние ще бъдем най-засегната част при падането на една ракета. Както вече имаме информация, изстрелването на една ракета от Иран до тук може да достигне за по-малко от 10 минути и едва ли ще има сила, която да реагира и да се противопоставя на това. В нашите села живеят по-голямата част от населението възрастни хора. Те ще имат много по-малко време за реакция."

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