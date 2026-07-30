БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продължават притеснения на жителите на Безмер заради разполагането на американските самолети

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължават притеснения на жителите на Безмер заради разполагането на американските самолети-цистерни в базата до селото. Очаква се днес да бъде организиран нов протест, въпреки посещението на министъра на отбраната Димитър Стоянов в Ямболско и срещата му с кмета на Безмер и на други населени места, които обявиха недоволството си от решението на кабинета и депутатите. Подписка в първите дни след обявяването на новината събра близо 475 подписа против самолетите, които все още не са пристигнали в базата:

Росен Русев, кмет на село Безмер: "За мен лично след среща с министра, аз за себе се получах доза успокоение, която може би не удовлетворява всички хора.

- Притеснени са хората?

Притеснени са, това е силно казано, защото при мен спряха да се изразяват. Не споделят, повече или помалко са притеснени, вълнуват са от темата. Днес следобяд, пред областната управа, колкото знам, в 18.00 часа е организиран граждански протест."

Основното притеснение е да не се стигне до действителен военен конфликт.

"Нищо не се е променило и за това сме дошли да протестираме, понеже не искаме тези американски самолети. Нямат работа тук."

"Ние се страхуваме, не можем да спим. По цяла нощ и по цял ден ние мислим и за тях. Не е правилно това, което го правят, което са решили. Аз мисля да се отложи това нещо, да ги премахнат тези самолети. Нас не трябват американците. Ние сме достатъчно тук българите."

Стоян Маринов, общински съветник в Тунджа, "Възраждане": "Освен като жител на Село Безмер, аз имам своите притеснения като общински съветник, тъй като съм разговарял с хора и от други населени места. Голяма част от тях са притеснени, жителите на село Безмер, на селата и на Ямбол. Те се притесняват след разполагането на самолетите, ако има евентуален ответен удар от Иран. Ние ще бъдем най-засегната част при падането на една ракета. Както вече имаме информация, изстрелването на една ракета от Иран до тук може да достигне за по-малко от 10 минути и едва ли ще има сила, която да реагира и да се противопоставя на това. В нашите села живеят по-голямата част от населението възрастни хора. Те ще имат много по-малко време за реакция."

Вижте още в прякото включване на Елица Хаджиколева

#село Безмер, #разполагане на американски самолети #Недоволство #кмет

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"
4
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
5
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
6
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Регионални

Жители на село Крумово с колективна жалба заради чести токови удари
Жители на село Крумово с колективна жалба заради чести токови удари
Кметът на Добринище поиска да бъде възстановено полицейското управление в града Кметът на Добринище поиска да бъде възстановено полицейското управление в града
Чете се за: 04:30 мин.
Учени от Русе ще изкопаят останките от мамут, открити при отдръпването на водите на Дунав Учени от Русе ще изкопаят останките от мамут, открити при отдръпването на водите на Дунав
Чете се за: 00:47 мин.
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
10960
Чете се за: 00:55 мин.
"Шофирай отпочинал" – кампания на "Пътна полиция" на Сърбия и България "Шофирай отпочинал" – кампания на "Пътна полиция" на Сърбия и България
Чете се за: 01:27 мин.
Започна аварийно временно укрепване на покрива на баня „Горна баня“ Започна аварийно временно укрепване на покрива на баня „Горна баня“
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч" След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него
Чете се за: 08:42 мин.
У нас
Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Жители на село Крумово с колективна жалба заради чести токови удари
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Трима пожарникари загинаха в Гърция, Турция също е в плен на пламъците
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Броят на жертвите на труса в Япония достигна 28, все още се търсят...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
САЩ с нови удари срещу Иран след атаките по американски бази в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ