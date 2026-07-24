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АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ В АВИОБАЗА "БЕЗМЕР"

След среща с министъра на отбраната: Кметовете в Ямболско обявиха, че опасенията им заради американските самолети са намалели

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Димитър Стоянов обяви, че самолетите цистерни ще пристигнат в "Безмер" вероятно следващата седмица

Димитър Стоянов, среща, кметове, Безмер, самолети
Снимка: БТА
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Американските самолети няма да пристигнат днес в авиобаза "Безмер". Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след среща с кметове от Ямболско. До нея се стигна заради недоволство на местните от решението на парламента до 8 американски цистерни да бъдат базирани там.

Стоянов увери, че сигурността на страната не е застрашена, а част от кметовете заявиха, че след разговора опасенията им са намалели.

С над 3 хиляди подписа от 26 населени места кметовете от Ямболско пристигнаха на срещата с много въпроси:

Енчо Йоргов, кмет на с. Роза: "Това, което правим е да защитим нашите жители. Все пак всички знаем, че има притеснение в хората, за които притеснения са нужни обяснения."

Представителите на местната власт поискаха преразглеждане на решението на парламента.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това е трудно решение, но е необходимо. България трябваше да вземе това решение. Ние сме страна в съюз, имаме стратегически партньори. Очакванията за пристигането на самолетите няма да е днес, може би другата седмица."

Димитър Стоянов увери, че сигурността на страната не е застрашена.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Ние сме получили анализ от служба "Военно разузнаване" и останалите служби. Така че България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример: Летище "Васил Левски" беше ли мишена? Румъния оперират със същите самолети, беше ли мишена? Не, не са мишена."

Министърът обясни още, че засега крайната дата за разполагането на самолетите остава 1 октомври.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Ако получим нова нота обществото ще бъде уведомено своевременно. Поел съм ангажимент към местната власт, към областният управител, че всяка една корекция, промяна, информация, която трябва да бъде споделена с обществото, ще бъде своевременно споделена."

След проведените разговори, кметовете излязоха по-спокойни.

Станчо Ставрев, кмет на Община Тунджа: "След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена със сериозна противоракетна защита, което е нещо, което да комуникираме с хората и по този начин да разсеем страховете им."

Румен Русев, кмет на село Безмер: "Мен лично успя да ме убеди, че е най-трудното, но правилно решение към този момент."

А спортният министър и бивш зам.-кмет на Ямбол Енчо Керязов увери.

Енчо Керязов, министър на младежта и спорта: "Аз като жител на тази област съм спокоен. Аз съм спокоен, защото имам доверие на институциите и нямам основание да не им се доверявам."

Точна дата за пристигането на американските самолети все още няма.

#американските самолети #пристигане #Недоволство #авиобаза Безмер #кметове

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