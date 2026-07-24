Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица

Очакванията за пристигането на самолетите няма да е днес, може би другата седмица. Броят на самолетите е до осем, а това означава, че може да са и два, четири или шест. Броят на военнослужещите, които се очакват да пристигнат е до 250 души – това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг след среща с кметове на общини от Ямболска област във връзка с разполагането на американски самолети на авиобаза "Безмер".

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Днес бях тук не да убеждавам или разубеждавам кметовете на общините, а бях при тях, за да им предоставя информацията, която е необходима и да парирам страховете, които в голяма доза са излишни. Информацията лежи на база на факти и следваме ясната политика на правителството за откровеност и честност към българските граждани. Ние го демонстрирахме още с вкарването на предложението за приемането на самолетите в Народното събрание и предоставихме тази информация на цялото българско общество, включително и на представители от област Ямбол."



