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Александра Начева с бронзов полет в Бирмингам! Втори медал за България на европейското първенство

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Лека атлетика
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14.40 метра донесоха на българката първото ѝ отличие от голям шампионат при жените, Габриела Петрова завърши 12-а

александра начева бронзов полет бирмингам втори медал българия европейското първенство
Снимка: startphoto.bg
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Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе второ отличие за България от шампионата. 24-годишната българка стигна до почетната стълбичка с резултат от 14.40 метра, постигнат във втория ѝ опит.

Начева започна финала с фаул, но още при второто си излизане на пистата показа потенциала си. Българката се приземи на 14.40 метра при попътен вятър от 3.4 м/сек и временно зае втората позиция.

Впоследствие националката заложи изцяло на риска в преследване на още по-силен резултат. Третият и четвъртият ѝ опит бяха невалидни, а в петия тя отново направи много сериозен скок, но минимално настъпване на дъската доведе до пореден фаул. В крайна сметка 14.40 метра останаха единственият ѝ валиден резултат, но се оказаха достатъчни за бронзовото отличие.

Битката за титлата се реши в четвъртите опити. Италианката Даря Деркач постигна личен рекорд и най-добър резултат в Европа за сезона – 14.60 метра, с което заслужи златото. Белгийката Салия Гис измести Начева от втората позиция след скок от 14.46 метра и се поздрави със сребърния медал.

За Александра Начева това е първо отличие от голямо първенство при жените. Българката беше четвърта на Европейското първенство в Рим през 2024 година, а сега направи следващата крачка и намери място на почетната стълбичка. В кариерата си тя има световна титла до 20 години от Тампере и злато от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес през 2018 година.

Медалът на Начева е втори за България в Бирмингам, след като два дни по-рано Божидар Саръбоюков също спечели бронз, в скока на дължина при мъжете. Така страната ни вече има общо 42 отличия в историята на европейските първенства по лека атлетика.

Другата българка във финала - Габриела Петрова, остана на 11-о място. Тя започна с два фаула, а при третия си опит заложи на сигурността и отскочи далеч преди дъската. Резултатът от 13.75 метра не ѝ позволи да намери място сред първите осем и да получи още три опита.

Така вечерта в Бирмингам завърши с нов български успех - Александра Начева превърна риска в бронз и за първи път в кариерата си се качи на европейския подиум при жените.





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#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Александра Начева

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