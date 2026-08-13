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Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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разузнавателен дрон изплува плажа приморско
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Специалисти от Военноморска база – Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон.

Военнослужещи от Военноморските сили са реагирали и на сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.

Заради безопасността на туристите и корабоплаването специализираните екипи на ВМС са транспортирали откритите обекти към военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Действията на военнослужещите са извършени по разпореждане на началника на отбраната и след заповеди на заместник-командира на Военноморските сили.

#разузнавателен дрон #плаж #ВМС #Приморско

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