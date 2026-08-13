Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета, задържани за убийството на Георги Кузев

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста днес двете момичета от групата младежи, задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Според магистратите всяко от момичетата има пряко участие в престъплението. Заседанието бе предшествано от многоброен граждански протест пред съдебната палата на хора, дошли да подкрепят близките на убития мъж.

Апелативните магистрати потвърдиха решението на първоинстанционния съд в лицето на Петко Минев, с мотива, че това се налага при изключителни обстоятелства, а двете момичета са участвали в престъплението. От прокуратурата уточниха, че на днешното заседание са представили нови доказателства за съпричастността на обвиняемите. Преди заседанието пред Съдебната палата се събраха протестиращи с настояване за справедливост.

Единствено двете момичета обвинени в убийството на Младежкия хълм обжалваха днес своето задържане пред Апелативен съд. От прокуратурата разказаха, че само 17-годишната обвиняема е дала обяснение и разказала за действията на участниците.

Стефани Черешарова, прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив: "Аз ви казвам, че има доказателства, че девойките са участвали активно в действията, в обвинението, което са извършили. Има множество видеозаписи, същите изследват се телефони, преглеждат се."

Родителите на двете момичета и днес избягваха представителите на медиите. Единствено адвокатът на една от обвиняемите застана пред нас, но беше лаконичен.

Атанас Милков, адвокат на 17-годишното момиче: "Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7-ми август в залата и днес не са."

По време на заседанието, протестиращи останаха пред съдебната палата с призив за справедливост. Останаха доволни от решението на съда.

протестираща: "Абсолютно съм съгласна с това решение, защото това, че са непълнолетни, не ги оправдава пред закона, извършили са наистина жестоко престъпление и трябва да понесат като възрастни наказанието си."

снимки: БТА

Протестиращите организираха и подписка с настояване за увеличаване на максималното наказание за непълнолетни при тежки престъпления.