"Евровизия 2027" в Бургас: Готови сме да посрещнем Европа и света, обединени от музиката

"Евровизия 2027" ще бъде в Бургас. Градът беше избран за домакин от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия. Изборът беше категоричен! Обществената телевизия ще организира следващото издание на конкурса след историческата победа на България във Виена с най-голямата разликата между първия и втория в 70-годишната история на "Евровизия", която даде на страната ни правото да бъде домакин на 71-вото издание на световния музикален форум. Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

"Добре дошли в България, нямаме търпение да ви посрещнем в туптящото сърце на Черно море - Бургас. Готови сме да посрещнем Европа и света, обединени от музиката", се казва в промоционалния клип към събитието.